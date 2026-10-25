ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Michigan'da düzenlenen seçim mitinginde Başkan Donald Trump'ı hedef aldı. Beyaz Saray'daki değişiklikleri Saddam Hüseyin benzetmesiyle eleştiren Obama, İran savaşından yükselen petrol fiyatlarına, Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten Kanada ile ticaret savaşına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Michigan eyaletinin Detroit kentinde Demokratların düzenlediği seçim mitinginde konuştu.

Demokrat senatör adayı Abdul El-Sayed ve valilik adayı Jocelyn Benson'a destek veren Obama, Trump yönetiminin dış politika ve ekonomi kararlarını yerden yere vurdu.

Obama'dan Trump'a Saddam Hüseyin benzetmesi! "Beyaz Saray'ın her yeri altın"

"SADDAM HÜSEYİN CHEESECAKE FACTORY AÇMIŞ GİBİ"

Trump'ın Beyaz Saray'da yaptırdığı değişikliklere değinen Obama, başkanın ekonomik sorunlar yerine binanın yenilenmesiyle ilgilendiğinden bahsetti.

Obama, "Gerçekten bu konular üzerinde derinlemesine düşünerek çok fazla zaman harcadığını düşünen var mı?" diye sordu.

Trump'ın Beyaz Saray'daki çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Fark ettiniz mi bilmiyorum ama kendisi ev tadilatına çok odaklanmış durumda. HGTV'de olmalıydı. Adam Beyaz Saray'dan daha büyük bir balo salonu inşa ediyor. Gül Bahçesi'ni asfaltladı, kenarına bir helikopter pisti koydu ve her yerde altın var. Bu altın olayı nedir? Beyaz Saray'ı Saddam Hüseyin bir Cheesecake Factory açmış gibi gösteriyor. Her yerde altın var.

Obama'dan Trump'a Saddam Hüseyin benzetmesi! "Beyaz Saray'ın her yeri altın"

"FÜZE ATEŞLEMEK ZORUNDA KALMADIM, DİPLOMASİ YÜRÜTTÜM"

İran'a yönelik savaşı eleştiren Obama, kendi başkanlığı döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı hatırlattı:

"Şimdi bu İran savaşı hakkında düşünmenizi istiyorum. Başlangıçtaki gerekçe, İran'a nükleer programından ve nükleer silahlarından vazgeçmesini sağlamaktı.

Elbette İran'ın nükleer silahları yoktu. Nükleer programlarını dizginlemiştik çünkü herkesin nükleer silahlara sahip olmalarını engellediğini kabul ettiği bir anlaşmayı yürürlüğe koymuştum. Füze ateşlemek zorunda kalmadım, diplomasi yürüttüm."

Obama, Trump yönetiminin savaşın ilk döneminde yaptığı açıklamaları da dile getirdi:

"Hatırlayın, yaklaşık bir ay sonra çıkıp 'Bu şimdiye kadarki en harika savaş' diyorlardı. Peki yedi ay sonra o savaş nasıl gidiyor?"

"AMERİKAN ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ, YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI"

Obama, İran savaşının ABD açısından sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Müttefiklerimiz ve üslerimiz saldırıya uğradı. Amerikan askerleri öldürüldü. Yüzlerce Amerikalı yaralandı. Füze stoklarımız tehlikeli biçimde azaldı."

İran'ın artık petrolün dünya pazarlarına ulaştığı Hürmüz Boğazı üzerinde veto yetkisi var. Yani savaş başlamadan önceki stratejik konumlarından daha güçlü bir konumdalar."

Obama, enerji fiyatlarındaki artışın da savaşla bağlantılı olduğunu savundu:

"Petrol fiyatlarının yükselmesinin, dizel fiyatlarının artmasının ve neredeyse her şeyin pahalanmasının nedeni bu. Ve bu arada, bitmedi. Hala devam ediyor."

SAVUNMA BAKANI HEGSETH'İ HEDEF ALDI: "BUNLAR CİDDİ İNSANLAR DEĞİL"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik eleştirilerinde de bulunan Obama, bakanın askerlerin fiziksel görünümü ve savaşçı kimliğine ilişkin yaklaşımını hedef aldı.

"Askerlerimizin çene hatları ve testosteron seviyeleri gibi önemli konulara odaklanan, infazları canlı yayınlayan bir savunma bakanınız var. Çünkü o, erkeksi savaşçı ruhunu böyle geliştirdiğinizi düşünüyor."

Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adam her gün aynanın karşısında ne kadar zaman harcıyor sizce? Bunlar ciddi insanlar değil. Ve ciddiyetsizliklerinin bedelini biz ödüyoruz."

"KANADA BİZE AKÇAAĞAÇ ŞURUBU VEREN İNSANLARIN ÜLKESİ"

Trump yönetiminin Kanada'ya yönelik gümrük tarifelerini de eleştiren Obama, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine değindi:

"Mevcut başkanımız tarifeleri çok seviyor. Bayılıyor onlara. Tek ekonomik politikası o. Tarifeler uygulandığında faturayı tüketicilerin ödeyeceği konusunda uyarıldı."

Kanada ile ticaret savaşını alaycı ifadelerle eleştiren Obama, şöyle konuştu:

"İşin en tuhaf yanı, o iyi bilinen 'şer imparatorluğu' Kanada'ya karşı tarifeler ve ticaret savaşları söz konusu olduğunda en sert tutumu sergilemesi. Kanada... O tarihî düşmanımız. Komşunuz. Köprünün üzerinden birkaç dakikalık sürüş mesafesinde. Bize Martin Short'u ve akçaağaç şurubunu veren insanlar bunlar. En kibar insanlar. Öyle kibarlar ki bir şekilde onları kızdırmayı başardık. Sürekli haklarında konuşuluyor, ülkelerini ilhak etmekten, 51. eyalet yapmaktan söz ediliyor."

"BU YÖNETİMİN KARARLARI ARTAN MALİYETLERDEN DOĞRUDAN SORUMLU"

Ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarında Obama, başkanların bazı durumlarda kendi kontrolleri dışındaki krizlerle karşılaşabileceğini belirtti.

"Bazen kontrolünüz dışındaki faktörler en iyi hazırlanmış planlarınızı bozabilir. Bir şey yapacağınızı söylersiniz, ardından ekonomik krizler çıkar. Ancak burada durum böyle değil. Bu durumda yönetimin eylemleri artan maliyetlerden doğrudan sorumludur."

Obama, Trump'ın seçim kampanyasında fiyatları düşürme ve gereksiz savaşlardan kaçınma sözü verdiğini hatırlattı:

"Mevcut başkan bir dizi kötü karar almayı seçti. Bunların en önemlisi, kimsenin istemediği ve kimsenin oy vermediği gereksiz bir savaş başlatmaya karar vermesiydi."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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