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Okul gezisi faciası ile son buldu, 5 çocuk boğularak öldü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Okul gezisi faciası ile son buldu, 5 çocuk boğularak öldü!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cezayir'de okul gezisi giden çocuklar canlarından oldu. Sahilde denize giren 5 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Cezayir Sivil Savunma Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerince başkentte Muntazah Es-Sablat sahilinde denizden çıkarılan 7 çocuktan birinin vefat ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Diğer çocuklardan 4'ünün de kaldırıldığı başkentteki Mustafa Paşa Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, 2 çocuğun ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

BİR CESET DAHA BULUNDU

Açıklamada ayrıca, aynı sahilde 10 yaşlarında bir başka çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldığı ancak çocuğun geziye gelen gruptan olmadığı ifade edildi.

GEÇEN SENE 200 KİŞİ BOĞULARAK ÖLDÜ

Resmi verilere göre, 2023 yılında ülkedeki sahiller, su kanalları ve barajlarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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