Okul katliamında kan donduran detaylar! Peş peşe tepki yağıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yıkılmadık yer bırakmayan İsrail, okula düzenlediği saldırıyla en az 100 Filistinliyi katletti. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke saldırıyı kınadı. Okul katliamında yaralananların çoğunun ya uzuvlarının koptuğu ya da tümüyle yanmış halde olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümet, İsrail'in Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogram olan 3 bomba attığını bildirdi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de on binlerce masum sivilin canına kıydı. Son olarak gerçekleştirdiği okul katliamında 100'ü aşkın Filistinliyi katletti. Yaralı sayısı ise binleri buldu. Türkiye başta olmak üzer ülkeler peş peşe İsrail'e tepki yağdırdı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nden 6 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Tabiin Okulu'na bu sabah 3 büyük bombayla saldırı düzenlediğini belirtti.

YARALANLARIN ÇOĞUNUN KOLU KOPTU

Sevabite, saldırı anında 100 kişinin öldüğünü ve onlarca yaralının ise uzuvları tamamen kopmuş ve ağır yaralılardan oluştuğunu söyledi. Sevabite, bu sayıda yaralıya müdahale edecek hiçbir hastane olmadığını vurgulayarak, İsrail tarafından sağlık sisteminin tümden yok edildiği bir zamanda saldırının düzenlendiğine dikkati çekti.



Filistinli yetkili, saldırıda kullanılan patlayıcıya ilişkin ise şunları kaydetti: "İsrail, Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogramlık 3 bomba attı. Bu katliam Amerikan yönetiminin İsrail işgaline yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleşmiştir. Bugün hedef alınan Tabiin Okulu, İsrail işgalinin savaşın başından bu yana vurduğu barınma merkezlerinin 175'incisi. Ayrıca, bunların arasında İsrail işgalinin doğrudan hedef aldığı ve onlarca katliamın yaşandığı 155 okul da var."

ÖLENLERİN KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEK BİLE ZOR

Okul katliamının ardından ölü ve yaralıların kaldırıldığı Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim ise, "İsrail işgal ordusunun Et-Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamda yaralananların çoğu ya uzuvları kopmuş ya da tümüyle yanmış haldeki vakalar" dedi.

Naim, şu ana kadar 70 ölünün kimliğini tespit edebildiklerini, parçalanmış haldeki diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesinin ise çok güç olduğunu dile getirdi.

AB TEPKİ GÖSTERDİ: DEHŞETE KAPILDIK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırısına dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İsrail saldırısıyla vurulan Gazze'deki bir sığınma okulundan gelen görüntülerden dehşete kapıldık" ifadelerini kullanan Borrell, onlarca Filistinlinin saldırının kurbanı olduğunun bildirildiğini kaydetti. Borrell, Gazze'de son haftalarda en az 10 okulun hedef alındığını hatırlatarak, "Bu katliamlar için hiçbir gerekçe yok" ifadelerini kullandı.

"TEK YOL ATEŞKES"

Gazze'de korkunç seviyelere ulaşan can kaybı sayısı nedeniyle de dehşeti yaşadıklarını vurgulayan Borrell, savaşın başlangıcından bu yana 40 binin üzerinde Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı.

Borrell, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrail halkının da çıkarlarına aykırı olarak bir anlaşmaya karşı çıkması karşısında üzüldüklerini ve bunu kınadıklarını belirterek, "Sivillerin öldürülmesini durdurmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu ateşkestir." ifadelerine yer verdi.

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ: DEHŞETE KAPILDIM

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırı ve yaşanan trajik can kaybının ardından dehşete kapıldım” dedi.

İsrail’in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Lammy, “Sivilleri korumak, tüm esirleri serbest bırakmak ve yardımlara yönelik kısıtlamalara son vermek için acilen bir ateşkes yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN "İNSANCIL HUKUK" ÇAĞRISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in hava saldırısını kınadı. Zaharova, "Filistin kaynaklara göre saldırı sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve yıkılan bir binanın enkazı altında kaldı. Hedef alınanlar arasında çok sayıda çocuk ve kadın var. Moskova yaşananlar karşısında derinden sarsıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası insancıl hukuka sıkı sıkıya uyma ihtiyacına ilişkin ilkeli ve tutarlı konumumuzu yeniden teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.