Paris uçağında kaçak yolcu alarmı! 2,5 saat iniş takımlarında seyahat etti

28 Aralık 2023 20:53 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 23:36

Paris’teki Orly Havaalanı’nda Cezayir-Fransa seferini yapan Air Algeria’ya ait yolcu uçağının iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve havaalanı yakınındaki bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İKİ BUÇUK SAAT İNİŞ TAKIMINDA YOLCULUK ETTİ

Yetkilier, uçağın Cezayir'in batısındaki Oran kentinden kalkış yaptığını belirterek, uçuşun iki buçuk saat sürdüğünü aktardı.

UÇUŞ SIRASINDA SICAKLIK -60 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Kaçak yolcular, uçakların iniş takımlarındaki sıcaklığın uçuş sırasında eksi 50 ila eksi 60 dereceye kadar düşmesi nedeniyle soğuktan ya da yüksek irtifa nedeniyle oksijen yetmezliğinden hayatlarını kaybedebiliyor.

10 SAATLİK UÇUŞTAN SAĞ KURTULAN VAR

2015 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İngiltere’nin başkenti Londra seferini yapan British Airways’a ait yolcu uçağına giren kaçak yolcunun cansız bedeni başkentin güneybatısındaki Richmond'daki bir dükkanın üzerine düşmüştü, ikinci bir kaçak yolcu ise 10 saatlik uçuştan sağ kurtulmuştu.

CESEDİ EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

2019 yılında ise kaçak yolcu olduğundan şüphelenilen bir kişinin cesedi Londra'nın güneybatısında bir evin bahçesine düşmüştü. Olay sırasında bahçede güneşlenen ev sahibi yara almadan kurtulmuştu.