Paşinyan'dan Rusya ve NATO çıkışı: Ermenistan anlaşma imzalamaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da aldığı yenilginin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalnızca Rusya'ya güvenemeyeceğini belirten Paşiyan, NATO üyeliği için dikkat çeken açıklamada bulundu. Paşinyan aynı zamanda Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2020'de Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi. Ermenistan'ın sadece Rusya'ya güvenemeyeceğini belirten Paşinyan, NATO üyeliği için dikkat çeken açıklamada bulundu.

SADECE RUSYA'YA GÜVENEMEYİZ

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan Ermenistan lideri Paşinyan ülkesinin artık yalnızca Rusya'ya güvenemeyeceğini ve ABD ve Fransa ile de güvenlik ilişkileri kurması gerektiğini açıkça söyledi. Ukrayna savaşı konusunda Rusya'nın müttefiki olmadıklarını söyleyen Paşinyan, Moskova yönetiminin değerli bir güvenlik ortağı olmaya devam ettiği de belirtti. Paşinyan, "Ukrayna savaşı yeni başladığında CNN ile röportaj yaptım ve Ukrayna'daki durumda Rusya'nın müttefiki olmadığımızı söyledim. Ve gerçek bu. Ancak şunu da söylemek isterim ki, ABD, Fransa veya diğer ortaklarla olan işbirliğimiz, güvenlik sektöründeki diğer ortaklarımızı hedef almıyor" dedi.

"NATO ÜYELİĞİNİ TARTIŞMIYORUZ"

Paşinyan, NATO'ya katılım konusunu daha önce de şimdi de görüşmediğini, geliştirilen işbirliği programının ittifaka üyelik anlamı taşımadığını söyledi. Paşinyan, “Gündemimizde böyle bir konu yok. Yani NATO’ya katılma konusunu tartışmadık ve tartışmıyoruz. NATO ile ortaklık ilişkilerimiz var ve burada yeni bir şey yok. Daha önce bireysel ortaklık programımız vardı, şimdi ise bu program belirli bir işbirliği formatına göre yeniden formatlanıyor ve söz konusu format (İttifaka) üyelik öngörmüyor” diye konuştu.

BARIŞ ANLAŞMASINA HAZIRIZ

Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Paşinyan, "Ekim 2023'ün sonuna kadar, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının mimarisi ve ilkeleri üzerinde anlaşmaya varıldı. Ve geçen yılın sonunda, nihayet nihai bir anlaşma metnine çok yakın olduğumuzu gördük. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bölgemizde barışın tesis edilmesi için elimden geleni yapacağım. Diğer ülkelerin de aynısını yapacağından umutluyum." dedi.