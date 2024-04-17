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Pentagon: "İran'a karşılık verme konusundaki karar İsrail'e ait"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pentagon: &quot;İran&#039;a karşılık verme konusundaki karar İsrail&#039;e ait&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pentagon, İran'a karşılık verme konusundaki kararın İsrail'e ait olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrası İsrail’in yapacağı misillemeye karşı verilecek kararın İsrail tarafından alınacağını belirtti. Pentagon, ABD'nin bölgede çatışmaların yayılmasını istemediğini ve İsrail'e desteğini "sarsılmaz" bir şekilde sürdüreceğini açıkladı.

ABD'nin bölgede çatışmaların yayılmasını istemediğini vurgulayan Ryder, İsrail'in ABD'nin bu mesajını aldığına dair yorum yapmaktan kaçındı. İsrail'in İran'a karşılık vermesi durumunda ABD'nin nasıl bir tepki vereceğine dair soruyu "varsayımsal" olarak değerlendirerek cevaplamadı ve İsrail'in tepkisinin egemen bir karar olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine, İsrail'e her şartta koşulsuz destek vermenin, ABD'nin çatışmaların yayılmasını önleme konusunda İsrail üzerindeki etkisini ortadan kaldırmadığını savundu. Ryder, İsrail'in bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı kendini savunmasının önemine dikkat çekti ve ABD'nin İsrail ile uzun süredir devam eden savunma ilişkisine vurgu yaptı.

Ryder ayrıca, denizden insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye kurulması planlanan geçici limanın çalışmalarının devam ettiğini ve bu ay sonunda tamamlanmasının beklendiğini paylaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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