Putin NATO'ya karşı savaşa mı hazırlanıyor? Araştırma kuruluşundan dikkat çeken iddia

19 Aralık 2023 16:37 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 16:48

Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla birlikte bölgede gerilim tekrardan tırmanmaya başladı. Rusya'nın Finlandiya, Estonya ve Letonya'yla sınırlarını paylaştığı Kuzeybatı Rusya'da, uzun süre önce ilga edilen 'Leningrad Askeri Bölgesi' yeniden hareketlendi.

Yaşanan askeri gelişmeler ve Rusya Başkanı Vladimir Putin'in söylemleri, bunların birer tehdit olup olmadığını konusunda tartışmalara sebebiyet vermişti. Popüler araştırma grubu ve düşünce kuruluşu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü (Institute for the Study of War/ISW), Batı'nın bu endişelerini doğrular nitelikte bir rapor yayınladı.

RUSYA SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

Yayınlanan raporda, bölgede gerçekleştirilen askeri konuşlanmanın "NATO'ya karşı gelecekte yaşanması muhtemel geniş çaplı bir konvansiyonel savaşa" hazırlık olarak yorumlandı. Putin'in devlet televizyonuna verdiği röportaja da değinen Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Putin'in üstü kapalı olarak NATO'yu tehdit ettiğini belirtti.

Pazar günü gerçekleşen röportajda Putin, NATO ülkelerini Finlandiya'yı yanlarına "sürüklemekle" suçlamış, Finlandiya'yla sorunlar yaşanacağını açıktan ifade etmişti.

"AMERİKAN ASKERİYLE RUS ASKERİ KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"

Rusya-Finlandiya sınırında gerginlik tırmanırken, bölgenin kaderi açısından ABD Kongresinde önemli oturumlar gerçekleşmey devam ediyor. Önceki haftalarda, Ukrayna'ya daha fazla acil yardım fonu verilmesi için ABD Kongresi'ni kararı onaylatmaya çağıran Joe Biden, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmekle yetinmeyeceğini, devamında NATO'ya saldıracağını ve böyle bir senaryoda "Amerikan ve Rus askerlerinin karşı karşıya gelebileceğini" söylemişti.