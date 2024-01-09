Putin yanlısı TV’nin yöneticisi ve eşi evinde ölü bulundu

9 Ocak 2024 07:45 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 07:55

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü “Cesetlerin incelenmesi sırasında gözle görülür herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı” dedi. 15 yaşında bir kızı ve yetişkin bir oğlu olan çiftin, zehirlenerek öldürüldüğü sanılıyor. Kuban “İlk belirlemeler ölüm sebebinin bilinmeyen bir maddeden zehirlenme olduğunu gösteriyor” açıklamasını yaptı.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ ONLARCA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜ

Çiftin, cesetlerinin bulunmasından en az 24 saat önce öldüğüne inanılıyor. Putin’in Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana onlarca üst düzey Rus yönetici gizemli şekilde öldü. En son geçen ay, Putin’e yakın gazete Komsomolskaya Pravda’nın 35 yaşındaki genel yayın yönetmen yardımcısı Anna Tsareva, Moskova’da ölü bulundu. Tsareva’nın patronu Vladimir Sungorkin (68) de bir sene önce esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti.