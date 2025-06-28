Putin'den Trump'a jest: ABD-Rusya ilişkileri istikrar kazandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a açıkça teşekkür ederek iki ülke arasındaki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile ilişkilerin bazı açılardan istikrara kavuştuğunu açıkladı. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti ve onunla doğrudan görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

"Genel olarak, Başkan Trump sayesinde Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler bazı açılardan düzelmeye başlıyor. Diplomatik ilişkiler alanında her şey kararlaştırılmış değil, ancak ilk adımlar atıldı ve ilerliyoruz" dedi.

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PUTİN: TRUMP'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

Putin, Trump için "büyük saygı" ifadesini kullandı ve yakın zamanda görüşmek istediğini belirtti.

İki liderin, İsrail-İran geriliminin ortasında Orta Doğu'daki krizleri ve Ukrayna savaşını konuşmak için iki hafta önce uzun bir telefon görüşmesi yaptığı da biliniyor.

TRUMP'TAN ANINDA CEVAP: ÇOK GÜZEL AÇIKLAMALAR

Putin'in sözlerine ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği cevapla karşılık verdi. Trump, "Vladimir Putin bugün çok güzel açıklamalarda bulundu" dedi.

Trump ayrıca bu tür açıklamaların eski Başkan Joe Biden döneminde mümkün olmadığını vurguladı ve "Ülkemize yeniden saygı duyuyor. Bir yıl önce buna saygı duymuyordu, bunu size söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SÜRERKEN YENİ GÖRÜŞME SİNYALİ

Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken Putin, Moskova'nın İstanbul'da yeni bir barış görüşmesi turuna katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Minsk'te gazetecilere konuşan Putin, her iki tarafın müzakerecilerinin düzenli temas halinde olduğunu söyledi ve "Zamanı ve yeri henüz kesinleşmiş değil" ifadesini kullandı.

Putin ayrıca Rusya'nın 3.000 Ukraynalı askerin daha cenazesini iade etmeye hazır olduğunu da duyurdu.

TRUMP: BİDEN SONRASI AMERİKA'YA YENİDEN SAYGI DUYULUYOR

Trump, Putin'in kendisine yönelik övgülerini Oval Ofis'te değerlendirdi. "Beceriksiz bir başkanımız vardı. Bu masanın etrafında dolaşan kötü insanlar vardı - bu güzel, kararlı masanın. Sanırım kötü niyetleri vardı" dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da kendisine saygı duyduğunu öne sürdü.

KREMLİN'DEN ABD'YE ZEYTİN DALI MI?

Putin, Trump'ın liderliğinde Rusya ve ABD'nin doğrudan teması yeniden canlandırdığını belirtti. Ocak ayında Trump'ın göreve dönmesinden bu yana iki liderin beş kez telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Putin, Trump'ın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için "içtenlikle çaba gösterdiğine" inandığını söyledi.

Rus lider, Trump'ı övdüğü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trump'a derin saygı duyuyorum. Geçen yıl bir suikast girişiminden kurtulmak da dahil olmak üzere çok sayıda zorluğun üstesinden geldi. Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için içtenlikle çaba gösterdiğine inanıyorum."

Trump ise Putin'in sözlerine karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Vladimir Putin bugün çok güzel açıklamalarda bulundu. Ülkemize yeniden saygı duyuyor."