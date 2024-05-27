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Reisi ve Süleymani'nin ölümünde dikkat çeken benzerlik

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Reisi ve Süleymani&#039;nin ölümünde dikkat çeken benzerlik
İran, Helikopter Kazası, Kasım Süleymani, Haber

Dünya Haberleri

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ölümlerindeki ilginç benzerlik dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

New York Times gazetesi (NYT), 'Aramalar, arama ekipleri, dronlar: İran Cumhurbaşkanı'nı bulmak için 17 saat' başlığıyla yayımladığı yazısında kaza sonrası yaşananlara yer verdi.

YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLDİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan'ın bedenlerinin tanınmayacak derecede yandığı belirtilen yazıda Cumhurbaşkanı Reisi'nin yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan'ın ise saatinden teşhis edildiği ifade edildi.

SÜLEYMANİ DE YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırasında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi de yüzüğünden teşhis edilmişti. İki ismin teşhisindeki benzerlik dikkat çekti.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ

ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda İranlı Komutan Kasım Süleymani hayatını kaybetmişti. Süleymani'nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edilmişti.

Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
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