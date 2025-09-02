Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus füzeleri NATO sınırına düştü! Romanya’da sirenler susmuyor

Kaynak: Dış Haberler
Rusya’nın Ukrayna’nın Izmail Limanı’nı hedef alan saldırısı Avrupa’yı ayağa kaldırdı. Füzeler Romanya sınırına sadece 15 kilometre mesafeye düşerken, NATO ülkesi Romanya’da hava saldırısı alarmı verildi.

Romanya, Ukrayna sınırındaki Tulcea İlçesi için hava saldırısı alarmı verdi. Alarm, Rusya’nın Romanya sınırına sadece 15 kilometre mesafedeki Ukrayna’nın Izmail Limanı’nı hedef almasıyla tetiklendi.

RO-ALERT sistemiyle uyarılan bölge halkı, 90 dakikalık saldırı süresince "düşen nesnelere karşı korunmaları" için evlerinden çıkmamaları yönünde bilgilendirildi.

Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliği, facebook üzerinden yaptığı  resmi açıklamada, "önceden alınan tedbirlerin büyük bir yıkımı ve can kaybını önlediği" vurgulandı.

RUSYA SINIR TANIMIYOR: FÜZELER AVRUPA KAPISINDA

İzmail Limanı’na yönelik bu saldırı, son haftalarda Romanya sınırına en yakın noktalarda gerçekleşen ikinci ciddi saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıntılar geliyor...

