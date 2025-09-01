Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rus İHA saldırısıyla Çernobil alarma geçti! 1986 kabusu geri dönüyor

Rus İHA saldırısıyla Çernobil alarma geçti! 1986 kabusu geri dönüyor

Rus İHA saldırısıyla Çernobil alarma geçti! 1986 kabusu geri dönüyor
Rus İHA saldırısı sonrası Çernobil alarma geçti. 1986’daki nükleer felaketle hafızalara kazınan santralde, reaktörü koruyan kalkan hasar gördü. Ukrayna ordusu bölgeye radyasyon timleri gönderirken, “yeni bir nükleer tehlike” endişesi yükseldi.

Rus İHA saldırısıyla sarsılan reaktör kalkanı sonrası Ukrayna, alarm seviyesini yükseltti.

1986'daki felaketin hayaletleri yeniden canlandı. Ukrayna'nın en tehlikeli bölgesi olan Çernobil, Şubat 2025'te Rusya'nın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının ardından bir kez daha uluslararası endişenin odağında. 

Reaktörü koruyan Yeni Güvenli Muhafaza yapısında oluşan hasar, yıllar önce mühürlenmiş bir nükleer kabusun yeniden tetiklenme riskini doğurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı radyasyon keşif birimlerinin, Çernobil Nükleer Santrali çevresinde güvenlik incelemelerine başladığını söyledi.

Kritik çalışmalar, 4 numaralı reaktörü kaplayan ve nükleer felaketin simgesi haline gelen sarkofajın çevresinde yoğunlaştırıldı.

RUS İHA'SI YENİ GÜVENLİ MUHAFAZA'YI HEDEF ALMIŞTI

Şubat 2025’te Rusya’ya ait bir insansız hava aracının saldırısı, Çernobil’deki Yeni Güvenli Muhafaza (NSC) yapısında hasara yol açtı. Saldırının ardından bölgede radyoaktif sızıntı olup olmadığını belirlemek üzere harekete geçen uzmanlar, ilk değerlendirmelerde sızıntıya rastlamamıştı ancak radyasyon tehdidinin sürdüğü ortaya çıktı.

704. TUGAY'DAN ÖZEL TİMLER GÖREVLENDİRİLDİ

Ukrayna ordusunun 704. Ayrı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik (RCB) Savunma Tugayı'na bağlı ekipler, NSC çevresinde yüksek hassasiyetli radyasyon dedektörleriyle ölçümler yapıyor. 

1986 FELAKETİNDEN KALAN TEHLİKE YENİDEN GÜNDEMDE

Çernobil’in 1986’da yaşadığı nükleer felaketin ardından inşa edilen ilk sarkofaj, yıllar sonra NSC ile kapatılmıştı. Ancak bu yapıların hasar görmesi, yalnızca Ukrayna’yı değil tüm bölgeyi tehdit edebilecek potansiyele sahip. 

RUSYA'NIN İŞGALİ, GERİDE TAHRİBAT BIRAKTI

Çernobil, 24 Şubat 2022'de Belarus yönünden gelen Rus kuvvetleri tarafından işgal edildi. Ukrayna Ulusal Muhafızlarının kontrolündeki santral, uluslararası anlaşmalar gereği saldırıya uğramamış olsa da, Rus güçlerinin bölgedeki faaliyetleri çevreye ciddi zarar verdi. İşgalin ardından, kirlenmiş alanlarda açılmış siperler, yerleştirilen mayınlar ve ekolojik tahribat Ukrayna'nın omzuna ağır bir yük bıraktı.

Kaynak: Dış Haberler

