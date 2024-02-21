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    Rus medyası Putin'in uçak ziyaretinde Biden'ı tiye aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Putin, Biden, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rusya lideri Putin, ziyaret ettiği Havacılık Fabrikası'nda Beyaz Kuğu adı verilen uçağı inceledi. Rus medyası ise uçağın içerisine giren Putin'in o anları ile Biden'ın uçaktan düşüş anlarını karşılaştırarak tiye aldı. 

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Volga Federal Bölgesi'nde Kazan Havacılık Fabrikasını ziyaret etti. 

    Putin, fabrikayı ziyareti sırasında "Beyaz Kuğu" adı verilen ve Tu-160'in güncellenmiş bir versiyonu olan Tu-160M modeli bir uçakta inceledi. Putin'e Savunma Bakanı Sergey Şoygu'da eşlik etti.

    BIDEN'LA KARŞILAŞTIRDILAR

    Rus medyası ise Putin'in uçağa bindiği o anları ile sık sık dengesini kaybederek düşen ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdivenlerinde sendelediği anları kolaj yaparak tiye aldı. 

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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