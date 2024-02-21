Rus medyası Putin'in uçak ziyaretinde Biden'ı tiye aldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Şubat 2024 16:58 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 16:58 - Güncelleme:

Putin, Biden, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya lideri Putin, ziyaret ettiği Havacılık Fabrikası'nda Beyaz Kuğu adı verilen uçağı inceledi. Rus medyası ise uçağın içerisine giren Putin'in o anları ile Biden'ın uçaktan düşüş anlarını karşılaştırarak tiye aldı.