Rus medyası Putin'in uçak ziyaretinde Biden'ı tiye aldı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya lideri Putin, ziyaret ettiği Havacılık Fabrikası'nda Beyaz Kuğu adı verilen uçağı inceledi. Rus medyası ise uçağın içerisine giren Putin'in o anları ile Biden'ın uçaktan düşüş anlarını karşılaştırarak tiye aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Volga Federal Bölgesi'nde Kazan Havacılık Fabrikasını ziyaret etti.
Putin, fabrikayı ziyareti sırasında "Beyaz Kuğu" adı verilen ve Tu-160'in güncellenmiş bir versiyonu olan Tu-160M modeli bir uçakta inceledi. Putin'e Savunma Bakanı Sergey Şoygu'da eşlik etti.
BIDEN'LA KARŞILAŞTIRDILAR
Rus medyası ise Putin'in uçağa bindiği o anları ile sık sık dengesini kaybederek düşen ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdivenlerinde sendelediği anları kolaj yaparak tiye aldı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı