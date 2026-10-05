Sanchez sonunda pes etti! İspanya'da erken seçim kararı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede erken seçime gidileceğini açıkladı.

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2018'den bu yana başbakanlık görevini sürdüren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin konut krizine karşı hazırladığı yardım paketlerinin parlamentodan geçmemesinin ardından seçim takvimini öne çekti.

Basın toplantısı düzenleyen Sanchez, İspanya'nın 29 Kasım'da erken seçime gideceğini açıkladı.

"HALKIN DESTEĞİNİ YENİLEMEMİZ GEREKİYOR"

"Daha fazlasını yapmak için halkın desteğini yenilememiz ve genişletmemiz gerekiyor" diyen Sanchez, hedefinin parlamentoda "çok daha geniş, ilerici bir çoğunluk" elde etmek olduğunu ifade etti.

KONUT KRİZİ SOKAĞA TAŞTI

Geçen ay Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesinin kameralar önünde gerçekleşmesi kamuoyunda tepkiye yol açmıştı. Olayın ardından ülkenin farklı şehirlerinde protestolar düzenlenirken hükümete konut sorununa karşı daha kapsamlı adımlar atması yönünde çağrılar yapıldı.

Sanchez hükümeti bunun üzerine tahliyeleri ve gayrimenkul spekülasyonunu azaltmayı amaçlayan iki acil kararnameyi parlamentoya taşıdı. Ancak sağ partilerin karşı çıktığı düzenlemeler kabul edilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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