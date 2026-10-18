Mescid-i Aksa provokasyonları ve Filistin düşmanlığıyla tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu’nun 27 Ekim seçimlerinin ardından kurulacak hükümette kendisine yer vermeyeceğini Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelere bildirdiğini öne sürdü.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İşgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü ırkçı söylemler, Filistinlilere yönelik baskıcı politikaları ve Mescid-i Aksa’ya düzenlediği provokatif baskınlarla tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, koalisyon ortağı Netanyahu ile yol ayrımına geldi.

Kudüs'te kameraların karşısına geçen radikal siyasetçi, 27 Ekim’de yapılacak seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette saf dışı bırakılacağını iddia ederek Tel Aviv yönetimindeki krizin perde arkasını gözler önüne serdi.

Filistinlilerin evi yıkılırken buldozere çıkıp poz vermişti

"AVRUPA ÜLKELERİNE SÖZ VERİLDİ"

Jerusalem Post'un haberine göre Ben-Gvir, düzenlediği basın toplantısında Başbakanlık Ofisi’nin Avrupa Birliği temsilcileriyle gizli bir pazarlık yürüttüğünü savundu. Doğrulanmış bilgilere ulaştığını belirten Ben-Gvir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür haberleri uzun zamandır duyuyordum. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki, elimdeki teyit edilmiş bilgilere göre Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği'ndeki bir dizi ülkeye benim bir sonraki hükümette yer almayacağıma dair resmi olarak söz verdi"

Siyonist kabinede çatlak: Netanyahu aşırı sağcı ortağını feda etti

"BENİ KABİNEYE ALMAYACAKLAR"

Batılı yetkililerle temas kuran Netanyahu yönetiminin kendisini üst düzey görüşmelerde pazarlık konusu yaptığını öne süren Ben-Gvir, "İster dışişleri bakanları ister daha üst düzey yetkililer olsun, söz konusu ülkelere açık bir mesaj iletildi: Başbakan beni bir sonraki hükümete dahil etmeyi düşünmüyor" diyerek Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.

Bölgede tansiyonu yükselten sert çıkışlarıyla bilinen Ben-Gvir’in bu açıklamaları, 27 Ekim seçimleri öncesinde İsrail sağında yaşanan derin çatlağı ve Netanyahu’nun Batı ile ilişkileri düzeltme çabalarını bir kez daha ortaya koydu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala