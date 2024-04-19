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Haberler > Dünya > Sokaklar savaş alanına döndü! Yüzlerce kişi belediye binasını ateşe verdi

Sokaklar savaş alanına döndü! Yüzlerce kişi belediye binasını ateşe verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arnavutluk’un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erjon Veliaj ve ekibini protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. 3 haftadır süren eylemlerde göstericiler bugün belediye binasını ateşe verdi.

Tiran'da, Belediye Başkanı Erjon Veliaj ve ekibine yönelik iddia edilen yolsuzlukları protesto etmek için sokaklara çıkan yüzlerce kişi, belediye binası önünde toplandı. Muhalefet partileri tarafından desteklenen ve çoğunluğu sivil toplum örgütlerinden olan eylemciler, üç haftadır devam eden protestolarını sürdürdü. Güvenlik önlemlerine rağmen, göstericiler belediye binasına girmeye çalıştı ve zaman zaman polisle çatışmalar yaşandı. Bazı göstericilerin molotof kokteyli ve işaret fişeği attığı belediye binasında yangın çıktı, polis olaya müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Demokrat Parti Siyasi Koordinatörü Belind Kelliçi, protesto sırasında yaptığı konuşmada, "Kamu görevlilerinin iş adamı olduğu başka bir kurumu dünyanın başka neresinde gördünüz" diyerek belediye başkanı ve ekibine istifa çağrısında bulundu. Belediye meclis üyesi Tedi Blushi ise, "Halkın yolsuzluk yapanları tutuklamasının zamanı geldi ve halkı cesaretlendirmek için önde olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tiran Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak 5 müdür tutuklanırken, 3 müdürün yargılanma süreci devam ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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