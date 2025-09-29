SpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdi

ABD'li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, geniş bant internet erişimini küresel ölçekte yaygınlaştırma hedefiyle yürüttüğü Starlink projesi kapsamında bir fırlatmayı daha tamamladı.

28 Starlink uydusunu taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 19.04’te Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

YÜKSEK HIZLI İNTERNET HEDEFLİYOR

Görevin ardından roketin yeniden kullanılabilir ilk aşama güçlendiricisi, Pasifik Okyanusu’nda konuşlu “Of Course I Still Love You” (Elbette Seni Hâlâ Seviyorum) isimli insansız yüzer platforma başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Yörüngeye yerleştirilen uyduların, özellikle internet altyapısının yetersiz olduğu veya bağlantı sorunu yaşayan bölgelere yüksek hızlı internet hizmeti sunması amaçlanıyor.