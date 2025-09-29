Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türkiye Kosova’ya yeni asker sevkiyatı mı yaptı?

Türkiye Kosova’ya yeni asker sevkiyatı mı yaptı?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Türkiye Kosova’ya yeni asker sevkiyatı mı yaptı?
Türkiye, Kosova, KFOR, Seçimler, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kosova’da yaklaşan seçimler öncesi güvenlik önlemleri artırılırken, Türkiye’nin NATO liderliğindeki KFOR gücü kapsamında bölgeye yeni asker gönderdiği iddia edildi. Kosova basını, Türk askerlerinin seçim öncesi kritik bölgelerde geçici konuşlanmaya başladığını yazdı.

Kosova'da yaklaşan yerel seçimler öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılıyor.  İddialara göre, Türkiye, NATO liderliğindeki Kosova Barış Gücü (KFOR) kapsamında görev yapan Türk Operasyonel Yedek Gücü'nden (ORF) ilave askerleri geçici konuşlanma için Kosova'ya gönderdi.

Kosova merkezli DTT-NET gazetesi, "Türk askerleri, bugün itibarıyla Kosova'ya ulaştı. Bu geçici konuşlanma, Ekim ayında yapılacak seçimler öncesi ülkedeki güvenliği sağlamaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor." ifadelerine yer verdi.

Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor

Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor

TÜRK ASKERİ, SIRBİSTAN SINIRINDA DEVRİYE GÖREVİNDE

KFOR bünyesinde uzun süredir görev yapan Türk askeri, Kosova’nın özellikle Sırbistan sınırındaki kritik bölgelerde gece-gündüz devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

KFOR’un sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Mehmetçik’in hem gece hem de gündüz şartlarında görev başında olduğu görülüyor. Açıklamada, bu devriyelerin "Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama" misyonunun bir parçası olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE, KFOR KOMUTASINI DEVRALMAYA HAZIRLANIYOR

Kosova'da güvenliğin teminatı olarak görülen KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 12 Haziran 1999 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuştu. Bugün 33 ülkeden 4 bin 700'den fazla askerin görev yaptığı misyonda Türkiye, 1999'dan bu yana aktif rol oynuyor.

Türkiye’nin, Ekim ayından itibaren KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralacağı daha önce duyurulmuştu. 

GERİLİM ARTINCA DEVRİYELER YOĞUNLAŞTI

KFOR’ Kosova'nın kuzeyinde son dönemde artan gerilimler üzerine bölgedeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.  

Kaynak: Dış Haberler

Antalya elektrik kesintisi programı sorgulama ekranı: 29 Eylül Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Aksu, Alanya, Döşemaltı...2025 KYK nakil sonuçları ne zaman açıklanır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
SpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdi - DünyaSpaceX yörüngeye 28 uydu daha gönderdiİsrail'den Sumud Filosu'na askeri saldırı hazırlığı! Denizde tatbikata başladılar - Dünyaİsrail'den Sumud Filosu'na askeri saldırı hazırlığı!Çin’de eski Tarım Bakanı Tang’a 268 milyon yuanlık rüşvetten idam cezası - DünyaEski bakana rüşvetten idam cezası!Irak gazisi Michigan’daki kiliseye saldırdı! Ölü sayısı artıyor, patlayıcılar ele geçirildi - DünyaIrak gazisi ABD'de kiliseye saldırdı!Trump "Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz" dedi, İsrail dakikalar sonra videoyla cevap verdi - DünyaTrump'ın 'Barış' çağrısına videolu cevapNobel ödüllü Adolfo Perez'den çağrı: Netanyahu gelirse tutuklayın - Dünya"Netanyahu gelirse tutuklayın"
Sonraki Haber Yükleniyor...