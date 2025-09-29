Türkiye Kosova’ya yeni asker sevkiyatı mı yaptı?

Kosova'da yaklaşan yerel seçimler öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılıyor. İddialara göre, Türkiye, NATO liderliğindeki Kosova Barış Gücü (KFOR) kapsamında görev yapan Türk Operasyonel Yedek Gücü'nden (ORF) ilave askerleri geçici konuşlanma için Kosova'ya gönderdi.

Kosova merkezli DTT-NET gazetesi, "Türk askerleri, bugün itibarıyla Kosova'ya ulaştı. Bu geçici konuşlanma, Ekim ayında yapılacak seçimler öncesi ülkedeki güvenliği sağlamaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor." ifadelerine yer verdi.

Türk askeri, Kosova’nın Sırbistan sınırında devriye faaliyetlerini sürdürüyor

TÜRK ASKERİ, SIRBİSTAN SINIRINDA DEVRİYE GÖREVİNDE

KFOR bünyesinde uzun süredir görev yapan Türk askeri, Kosova’nın özellikle Sırbistan sınırındaki kritik bölgelerde gece-gündüz devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

KFOR’un sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Mehmetçik’in hem gece hem de gündüz şartlarında görev başında olduğu görülüyor. Açıklamada, bu devriyelerin "Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama" misyonunun bir parçası olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE, KFOR KOMUTASINI DEVRALMAYA HAZIRLANIYOR

Kosova'da güvenliğin teminatı olarak görülen KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 12 Haziran 1999 tarihli kararı doğrultusunda kurulmuştu. Bugün 33 ülkeden 4 bin 700'den fazla askerin görev yaptığı misyonda Türkiye, 1999'dan bu yana aktif rol oynuyor.

Türkiye’nin, Ekim ayından itibaren KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralacağı daha önce duyurulmuştu.

GERİLİM ARTINCA DEVRİYELER YOĞUNLAŞTI

KFOR’ Kosova'nın kuzeyinde son dönemde artan gerilimler üzerine bölgedeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.