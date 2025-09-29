Piyasalar bu hafta 6 kritik veriye odaklandı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta yoğun bir takvimle başlıyor. İç ve dış piyasada bu hafta 6 ekonomik veri öne çıkıyor. Bazıları, piyasa fiyatlamaları için de kritik olan bu 6 veri şöyle sıralanıyor:

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

1-İlk olarak bugün TÜİK tarafından ekonomik güven endeksi açıklanacak. Endeks, ağustos ayında 96,3 seviyesinden 97,9’a yükselmişti. Mart ayından bu yana da eşik değer olarak gösterilen 100 seviyesinin altında konumlanıyor.

İŞSİZLİK ORANI

2- Salı ise ağustos ayı işsizlik rakamları belli olacak. İşsizlik oranı temmuzda %8,4’ten %8’e gerilemişti. İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2,8 milyona düşmüştü. Daha geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan âtıl işgücü oranı ise temmuzda %32,7’den %29,6’ya inmişti.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

3- Salı günü Ağustos Dış Ticaret İstatistikleri de gelecek. Öncü verilere göre ihracat %0,9 düşüşle 21,8 milyar dolar ve ithalat da %3,9 düşüşle 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler, dış ticaret açığını da 4,2 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Temmuzda dış açık 6,4 milyar dolar olmuştu.

İSO İMALAT PMI

4- İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından çarşamba günü eylül ayı Türkiye İmalat PMI Eylül verisi açıklanacak. PMI ağustosta 45,9’dan 47,3’e yükselerek, bu yıl ocak ayından bu yana ilk yükselişini kaydetmiş ve nisandan bu yana da en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Buna karşılık endeks 50 eşik değerin altında kalmaya deva etmiş ve imalat sanayi aktivitesindeki kısmi daralmanın sürdüğünü göstermişti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ENFLASYON)

5- Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları (TÜFE) haftanın en kritik verisi olarak da öne çıkıyor. Piyasalarda enflasyonun, aylık bazda %2,45-%2,65 aralığında gelmesi bekleniyor. Temmuz ve ağustosta aylık enflasyon %2’ye yakın gerçekleşmişti. Eylülde ise enflasyonun mevsimsel bir miktar yüksek gelebileceği öngörülüyor.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Eylül ve ekimde %2,5 civarında beklediğimiz aylık TÜFE nedeniyle, TCMB’nin faiz indirim hızında da azaltıma gitmeyi değerlendirebileceği görüşündeyiz. Bu çerçevede, yılın kalan son 2 PPK toplantısında, 250 baz puandan daha yüksek bir indirim beklemiyoruz” denildi.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM

6- Küresel piyasalarda ise ABD tarım dışı istihdam verisi haftanın en önemli gündemi olarak öne çıkıyor. Cuma günü açıklanacak verinin, ülkede, eylül ayında 39 bin kişilik istihdam artışına işaret etmesi bekleniyor.

Analistler, içeride enflasyon verilerinin borsa için ve ABD’de tarım dışı istihdamın ise altın fiyatları için kritik olduğu uyarısında bulunuyor.