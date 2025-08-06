Ünlü animasyon gerçek oluyor! Fırlatılan uydular gözler önüne serildi: İşte gökyüzünün çıplak gözle görülmeyen hali...

4 Ekim 1957 tarihinde Sovyet Rusya tarafından fırlatılan ilk uydu "Sputnik-1" dünyanın ilk yapay uydusu olarak tarihe geçti.

"Uzay Çağı'nın başlangıcı" olarak kabul edilen bu gelişmenin ardından ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışını tetiklendi.

2025 yılına gelindiğinde, yalnızca Ocak ve Nisan ayları arasında dünya çapında 1.200'den fazla uydu fırlatıldı. Bu sayı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık %50'lik bir artışa işaret ediyor.

2025 Mart ayı sonu itibarıyla Dünya'nın yörüngesinde yaklaşık 14.904 uydu bulunuyor.

Bu istatistiği gösteren bir video sosyal medyada da viral oldu. Videoda 1957'den 2025 yılına doğru artan uydu sayılar gösterildi.

Pixar Animation Studios'un 2008 yapımı 3D animasyon filmi "Wall-e" filmini hatırlatan infografik video, dünyanın etrafında ne kadar uydu olduğunu gözler önüne serdi.

UYDU YARIŞI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Fırlatmalardaki bu artış, büyük ölçüde SpaceX'in Starlink, Amazon'un Project Kuiper ve Çin uydu ağları gibi ticari mega takımyıldızlar tarafından yönlendiriliyor.

Özellikle SpaceX, 2025 yılının sadece ilk çeyreğinde 573 Starlink uydusu fırlatarak toplam sayıya önemli ölçüde katkıda bulundu.

2025 yılında uydu fırlatma hızı artmaya devam ediyor ve tüm yıl boyunca dünya çapında 300'den fazla yörünge fırlatma denemesi yapılması bekleniyor.

Bu sebeple, 2025 yılının tamamı için kesin toplam rakamlar henüz kesinleşmemiş olsa da, veriler 2025 yılının ilk yarısında 1.200'den fazla uydunun fırlatıldığını ve fırlatma sıklığının artması ve mega takımyıldızların konuşlandırılması göz önüne alındığında, yılın tamamı için toplam rakamın çok daha yüksek olacağını gösteriyor.