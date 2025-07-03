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Çin'den uzaya yeni uydu! 583'üncü başarılı atış

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çin, Uzay, Uydu, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin, uzaya yeni bir uydu gönderdi. Şıyan-28B 01 uydusu, Long March-4C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Çinmerkezli Xinhua'nın haberine göre, Şıyan-28B 01 uydusu, Long March-4C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin'den uzaya yeni uydu! 583'üncü başarılı atış - 1. Resim

Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 583'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin'den uzaya yeni uydu! 583'üncü başarılı atış - 2. Resim

BİRÇOK AMAÇLA KULLANILIYOR

Uydunun, uzay çevresi gözlemlerinde kullanılması planlanıyor.

Adı Çince "deney" anlamına gelen ve ilki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer gözlemleri ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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