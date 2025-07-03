Çin'den uzaya yeni uydu! 583'üncü başarılı atış
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çin, uzaya yeni bir uydu gönderdi. Şıyan-28B 01 uydusu, Long March-4C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Çinmerkezli Xinhua'nın haberine göre, Şıyan-28B 01 uydusu, Long March-4C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 583'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
BİRÇOK AMAÇLA KULLANILIYOR
Uydunun, uzay çevresi gözlemlerinde kullanılması planlanıyor.
Adı Çince "deney" anlamına gelen ve ilki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesinin yanı sıra yer gözlemleri ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş