Dünyanın en büyük projesi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! %80’i tamamlanmış

Suudi Arabistan çölünde yükselen dünyanın en büyük projelerinden biri uydu görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.

Yeni uydu görüntüleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Tuwaiq Dağları'nda yükselen Qiddiya Six Flags eğlence parkında kaydedilen ilerlemeyi gösterdi. Parkta dünyanın en yüksek, en hızlı ve en uzun roller coaster'ı Falcons Flight yer alacak.

VİZYON 2030 KAPSAMINDAKİ MEGA YATIRIM

Qiddiya projesi, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın petrol dışı gelir kaynaklarını çeşitlendirme hedefiyle başlattığı Vizyon 2030 programının önemli unsurlarından biri. Yaklaşık 28 mil uzaklıktaki Qiddiya City'de Falcons Flight dışında Aquarabia su parkı, ekstrem su sporları bölgesi ve dünyanın ilk anime temalı dizi parkı da inşa ediliyor.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI İLERLEMİŞ DURUMDA

Qiddiya Investment Company'nin (QIC) verilerine göre, Six Flags ve Aquarabia içindeki çalışmalar yüzde 80 tamamlanma seviyesine ulaştı. Proje 2,5 milyon metrekareden fazla bir alana yayılıyor ve 20'den fazla gezinti ve atraksiyon içerecek şekilde tasarlandı.

2018 yılında Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF), ABD merkezli Six Flags ile lisans ve geliştirme anlaşmasına imza atmıştı. Şubat ayında Qiddiya şirketi, Six Flags Entertainment Corporation'ı resmi işletmeci olarak açıkladı.

DÜNYANIN EN HIZLI VE EN YÜKSEK ROLLER COASTER'I GELİYOR

Six Flags Kurumsal Operasyonlar ve Misafir Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Jason Freeman, projenin ölçeğini şu ifadelerle anlattı: "Bunlar dünyanın en yüksek, en hızlı ve en uzun roller coaster'ı olacak olan Falcons Flight. Dünyanın en yüksek sarkaçlı trenine, en yüksek düşme kulesine ve en yüksek ters silindir şapkalı hız trenine sahibiz."

AÇILIŞ BU YIL İÇİNDE PLANLANIYOR

Parkın bu yıl içinde ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Şirket, tanıtım kampanyalarını ve halkla iletişim çalışmalarını sürdürüyor.