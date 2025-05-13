Trump ve Prens Selman görüşmesinde "Musk" sürprizi: Stratejik anlaşmalar imzalandı!

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, esprili bir dille Suudi Arabistan'ın 600 milyar dolarlık yatırım vaadinin 1 trilyon dolara çıkarılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da gerçekleşen tarihi buluşmada enerji, savunma ve teknoloji alanlarında milyar dolarlık anlaşmalara imza attı. Görüşmede dikkat çeken isimlerden biri de Tesla, SpaceX ve X platformunun CEO'su Elon Musk oldu.

Al Yamamah Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, Suudi Arabistan ile ABD arasında uzay ve teknoloji iş birliğine dair önemli mutabakat zaptları imzalandı. Elon Musk'ın da yer aldığı toplantıda, SpaceX'in Orta Doğu'da yeni projeler başlatabileceği ve Suudi Arabistan'ın Mars kolonisi çalışmalarına destek verebileceği konuşuldu.

Trump, Veliaht Prens Selman ile yaptığı görüşme sırasında "Elon Musk'ın vizyoner liderliği, ABD'nin uzay yarışındaki liderliğini pekiştirecek. Suudi Arabistan'la bu alandaki iş birliğimiz, tüm dünyaya güçlü bir mesaj olacak." dedi.

Toplantıda, uzay alanındaki iş birliğinin yanı sıra ABD merkezli Tesla'nın Orta Doğu'da elektrikli araç üretimi ve batarya teknolojileri üzerine yatırım yapabileceği belirtildi. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın enerji dönüşüm planları kapsamında Tesla'nın güneş enerjisi projelerinin de yer alacağı öne sürüldü.

ELON MUSK'IN KATILIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Riyad'daki zirvede Elon Musk'ın hazır bulunması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Musk'ın, Suudi Arabistan'da devasa bir Tesla Gigafactory kurulabileceği iddiaları konuşulurken, SpaceX'in Orta Doğu'ya yönelik uydu fırlatma projeleri de tartışıldı.