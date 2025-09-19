Sudan’da camiye kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Sudan’da paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) milisleri, Kuzey Darfur’un El Fasher kentinde sabah namazı sırasında bir camiyi drone ile hedef aldı. Saldırıda 43 ibadet eden sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Kuzey Darfur Sağlık Müdürü Dr. Hadiya Musa, “Her gün 100’den fazla yaralı geliyor. Ne buzdolabımız var, ne kefenimiz, ne de ilaçlarımız. Gömü için dahi plastik torbalar kalmadı” sözleriyle faciayı dile getirdi.

TOPLU MEZARLAR BUUNDU

Diğer yandan Cami görevlileri, her saldırı sonrası 50’ye yakın kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü duyurdu.

Çoğu ceset kimliksiz, çoğu parçalanmış halde defnediliyor. Ayda 150’den fazla cenaze yalnızca Abu Shouk mezarlığında gömülüyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ TESPİT ETTİ

ABD’deki Yale Üniversitesi İnsan Hakları Laboratuvarı, Fasher’deki mezarları uydudan takip ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, artan ölümlerle mezarlıkların olağanüstü şekilde büyüdüğünü ve bunun savaş suçlarının delili olabileceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor....