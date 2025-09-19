Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sudan’da camiye kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Sudan’da camiye kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Sudan’da camiye kanlı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var
Sudan, Cami Saldırısı, Paramiliter, Yaralılar, Savaş Suçu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sudan’ın kuzeybatısındaki Fasher kentinin Abu Shouk mahallesinde bulunan bir camide namaz sırasında dehşet yaşandı. Destek Güçleri’ne ait bir konvoyu hedef alan saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sudan’da paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) milisleri, Kuzey Darfur’un El Fasher kentinde sabah namazı sırasında bir camiyi drone ile hedef aldı. Saldırıda 43 ibadet eden sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Kuzey Darfur Sağlık Müdürü Dr. Hadiya Musa, “Her gün 100’den fazla yaralı geliyor. Ne buzdolabımız var, ne kefenimiz, ne de ilaçlarımız. Gömü için dahi plastik torbalar kalmadı” sözleriyle faciayı dile getirdi.

TOPLU MEZARLAR BUUNDU

Diğer yandan Cami görevlileri, her saldırı sonrası 50’ye yakın kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü duyurdu.

Çoğu ceset kimliksiz, çoğu parçalanmış halde defnediliyor. Ayda 150’den fazla cenaze yalnızca Abu Shouk mezarlığında gömülüyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ TESPİT ETTİ

ABD’deki Yale Üniversitesi İnsan Hakları Laboratuvarı, Fasher’deki mezarları uydudan takip ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, artan ölümlerle mezarlıkların olağanüstü şekilde büyüdüğünü ve bunun savaş suçlarının delili olabileceğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor....

Kaynak: Dış Haberler

İngiliz basını manşetten duyurdu: İstanbul Doğu’nun kapısı, Batı’nın rüyası!"Krizin ana nedeni" diye duyurmuşlardı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergisiz döviz" iddiasına cevap 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya’da Tesla kabusu: Kapılar açılmadı, 3 kişi yanarak hayatını kaybetti! - DünyaAlmanya’da Tesla kabusu!İngiliz basını manşetten duyurdu: İstanbul Doğu’nun kapısı, Batı’nın rüyası! - Dünyaİngiliz basını İstanbul’u manşetlere taşıdı!Erdoğan–Miçotakis Zirvesi BM'ye taşınıyor! Yunan medyası konu başlıklarını duyurdu - DünyaErdoğan–Miçotakis Zirvesi BM'ye taşınıyor!Şarkıcı D4vd'nin aracında parçalanmış halde bulunmuştu! Cesedin kimliği belli oldu - DünyaÜnlü şarkıcının aracında bulunmuştu! Cesedin kimliği belli olduMacron'un eşi Brigitte hakkında inanılmaz iddia! Mahkeme süreci resmen başladı - DünyaFransa First Lady’si hakkında inanılmaz iddia!Paris'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar - DünyaÜlke bu soygunla çalkalanıyor! 29 milyonluk altın çaldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...