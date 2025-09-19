Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'de Esad'ın bıraktığı dehşet! İki günde 175 ceset çıkartıldı

Suriye'de Esad'ın bıraktığı dehşet! İki günde 175 ceset çıkartıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;de Esad&#039;ın bıraktığı dehşet! İki günde 175 ceset çıkartıldı
Suriye, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye’nin başkenti Şam’ın Ateybe bölgesinde ortaya çıkan toplu mezardan dün 75 ceset daha çıkarıldı. Böylece mezardan bugüne kadar çıkarılan ceset sayısı 175’e ulaşırken, yakınlarını kaybeden aileler acı gerçekle yüzleşmeye devam ediyor.

Ateybe bölgesinde dün sivillerin yürüyüşü sırasında ortaya çıkarılan toplu mezarda Suriye Afet Bakanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yürütülen çalışmalara, yakınlarını kaybeden veya yıllardır haber alamayan siviller de katılıyor.

Suriye'de dehşet bitmiyor! İki günde 175 ceset çıkartıldı - 1. Resim

İKİ GÜNDE 175 CESET ÇIKARTILDI

Ekipler, bugünkü çalışmalarında toplu mezarda 75 kişiye ait cesede daha ulaştı. Böylece toplu mezardan şu ana kadar 175 ceset çıkarıldı.

Suriye'de dehşet bitmiyor! İki günde 175 ceset çıkartıldı - 2. Resim

AİLELER 13 YIL SONRA OĞULLARINI ARIYOR

13 yıl önce devrik Baas rejimi güçlerince alıkonulan 15 yaşındaki oğlunu arayan Ayşe Derviş, AA muhabirine, "Oğlumu arıyorum. Üzerinde siyah pantolon ve zeytin yeşili bir kazak vardı. Mezarda oğluma ait olabileceğini düşündüğüm kıyafetler gördüm. Onu bulmak için geldim ama henüz bekliyoruz."dedi.

Suriye'de dehşet bitmiyor! İki günde 175 ceset çıkartıldı - 3. Resim

Toplu mezar alanına gelen Gassan Dibo da yıllar önce lisedeyken kaybolan oğlunu aradığını belirterek, "Oğlumu üzerindeki kıyafetlerden tanıyabileceğimi düşündüm. Bu nedenle geldim ancak henüz ona dair bir iz bulamadım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Francesco Totti, İstanbul'a aşık: Dünyanın en güzel şehirlerinden birisiSergen Yalçın'dan ağır yenilgi sonrası itiraf: O seviyenin çok altındayız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD duyurdu! DEAŞ'ın üst düzey ismi Suriye'de öldürüldü - DünyaDEAŞ'ın üst düzey ismi Suriye'de öldürüldüİsrail’e yeni silah paketi! ABD, 6 milyar dolarlık silah satışına hazırlanıyor - Dünyaİsrail’e yeni silah paketi!Trump’ın NYT'ye açtığı 15 milyar dolarlık dava reddedildi - DünyaTrump’ın NYT'ye açtığı 15 milyar dolarlık dava reddedildiİran'a yönelik "snapback" yaptırımları geri dönüyor! BMGK'dan onay çıktı - Dünyaİran'a yönelik "snapback" yaptırımları geri dönüyor!Orta Doğu'da 'arındırılmış bölge' kurulacak! Karar kabul edildi - DünyaOrta Doğu'da 'arındırılmış bölge' kurulacak!Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek! Tarih ve yeri açıkladı - DünyaTrump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşece
Sonraki Haber Yükleniyor...