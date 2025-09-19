ABD'den açıklama geldi! DEAŞ'ın üst düzey ismi Suriye'de öldürüldü...
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de düzenlediği operasyonda, ABD’ye saldırı planlayan DEAŞ’ın üst düzey ismi Omar Abdul Qader’in öldürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, operasyonun terör örgütünün gelecek saldırı kabiliyetini ciddi şekilde zayıflatacağını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.
CENTCOM'un internet sitesinden, Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ
ABD'ye saldırmayı amaçlayan "Omar Abdul Qader" isimli DEAŞ mensubunun Suriye'de öldürüldüğü duyurulan açıklamada, saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Açıklamada, DEAŞ mensubunun ölümünün, "terör örgütünün Amerikalıları ve ortaklarını tehdit eden gelecekteki saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacağı" belirtildi.
