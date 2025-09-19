Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den açıklama geldi! DEAŞ'ın üst düzey ismi Suriye'de öldürüldü...

ABD'den açıklama geldi! DEAŞ'ın üst düzey ismi Suriye'de öldürüldü...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den açıklama geldi! DEAŞ&#039;ın üst düzey ismi Suriye&#039;de öldürüldü...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de düzenlediği operasyonda, ABD’ye saldırı planlayan DEAŞ’ın üst düzey ismi Omar Abdul Qader’in öldürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, operasyonun terör örgütünün gelecek saldırı kabiliyetini ciddi şekilde zayıflatacağını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un internet sitesinden, Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'ye saldırmayı amaçlayan "Omar Abdul Qader" isimli DEAŞ mensubunun Suriye'de öldürüldüğü duyurulan açıklamada, saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, DEAŞ mensubunun ölümünün, "terör örgütünün Amerikalıları ve ortaklarını tehdit eden gelecekteki saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacağı" belirtildi.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mehmet Topal'dan Mourinho tepkisi: Dikkat etmeliGöztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa, pazartesi günü Filistin Devleti'ni tanıyacak! Macron duyurdu - DünyaPazartesi Filistin Devleti resmen tanınacakSuriye'de Esad'ın bıraktığı dehşet! İki günde 175 ceset çıkartıldı - Dünyaİki günde 175 ceset çıkartıldıİsrail’e yeni silah paketi! ABD, 6 milyar dolarlık silah satışına hazırlanıyor - Dünyaİsrail’e yeni silah paketi!Trump’ın NYT'ye açtığı 15 milyar dolarlık dava reddedildi - DünyaTrump’ın NYT'ye açtığı 15 milyar dolarlık dava reddedildiİran'a yönelik "snapback" yaptırımları geri dönüyor! BMGK'dan onay çıktı - Dünyaİran'a yönelik "snapback" yaptırımları geri dönüyor!Orta Doğu'da 'arındırılmış bölge' kurulacak! Karar kabul edildi - DünyaOrta Doğu'da 'arındırılmış bölge' kurulacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...