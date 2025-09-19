Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DEAŞ'ın üst düzey ismi Ömer Abdulkadir Bassam Suriye'de öldürüldü

Irak, terör örgütü DEAŞ’ın operasyon ve dış güvenlikten sorumlu üst düzey yöneticisi Ömer Abdulkadir Bassam (Abdurrahman el-Halebi)’nin, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’de düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Irak, terör örgütü DEAŞ’ın operasyon ve dış güvenlikten sorumlu üst düzey yetkilisinin Suriye’de hava saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE OPERASYON

Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ’ın kilit isimlerinden Ömer Abdulkadir Bassam, diğer adıyla Abdurrahman el-Halebi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye’de düzenlediği saldırıda etkisiz hale getirildi.

UZAK VİLAYETLER'İN SORUMLUSU

Bassam’ın, örgüt içinde sözde "Uzak Vilayetler" yapılanmalarının planlanması ve denetiminden sorumlu olduğu bildirildi. Açıklamada, Lübnan’daki İran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıya doğrudan katıldığı belirtildi.

Iraklı yetkililer, Bassam’ın Avrupa ve ABD’de planlanan bir dizi terör saldırısının başındaki isim olduğunu vurguladı. Bu girişimlerin hassas istihbarat çalışmaları sayesinde engellendiği ifade edildi.

AYLAR SÜREN TAKİP

Operasyonun, aylar süren istihbarat takibi ve Irak yargısının desteğiyle başarıya ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, "Hedef, hareketlerinin tespit edilmesinin ardından uluslararası koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırısıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Yetkililer, bu operasyonun DEAŞ için büyük bir stratejik kayıp olduğunun altını çizdi. El-Halebi’nin ortadan kaldırılmasının son iki ayda düzenlenen başarılı operasyonların devamı olduğu, bu süreçte örgütün 6’dan fazla üst düzey liderinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISI

Kasım 2013’te Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki İran Büyükelçiliği’ne yönelik çifte intihar saldırısında 23 kişi hayatını kaybetmiş, 160 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, el-Halebi’nin bu saldırıda da aktif rol aldığını kaydedildi.

