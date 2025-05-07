Papalık seçiminde ilk oylama tamamlandı! Sistine Şapeli'nden yükselen dumanın rengi herkesi şaşırttı

Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin 267. Papa'sını belirlemek üzere gerçekleştirilen tarihi konklavın ilk oylaması tamamlandı. Sistine Şapeli'nde kapalı kapılar ardında toplanan 133 seçmen kardinal, oylarını kullanarak Papa Francis'in halefini belirlemek için ilk adımı attı.

Katolik Kilisesi'nin 267. Papa'sını belirlemek üzere Sistine Şapeli'nde başlatılan tarihi konklavın ilk oylaması sonuçsuz kaldı. Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen siyah duman, dünya genelinde milyonlarca Katoliğe yeni Papa'nın henüz seçilemediğini ilan etti.

Geleneksel "Extra Omnes" (İşi olmayanlar çıksın) komutuyla birlikte Şapelin devasa kapıları içeriden kapatılmış, kardinaller dış dünyayla bağlarını tamamen kopararak oylama sürecine geçmişti.

Kardinaller, yeni Papa belirlenene kadar günde dört kez oylama yapacak.

DÜNYANIN GÖZÜ ŞAPELİN BACASINDA

Vatikan'ın kalbi Sistine Şapeli'nde Michelangelo'nun "Son Yargı" freski altında toplanan 133 seçmen kardinal, ilk turda bir uzlaşmaya varamadı. Seçimin sonucunu simgeleyen duman işareti, yerel saatle 21.00'da, (Türkiye saatiyle 22.00) bacadan yükseldi. Siyah duman, oylamanın başarısız olduğunu gösterirken, Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan binlerce kişi sessiz bir bekleyişe geçti.

KAPALI KAPILAR ARDINDA DEVAM EDEN SÜREÇ

Kardinaller, Vatikan’ın Casa Santa Marta misafirhanesinde konaklayarak bir sonraki oylama turlarına hazırlanacaklar. Her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oylama yapılacak. Yeni Papa'nın seçilebilmesi için 133 kardinalin üçte ikisinin, yani en az 89'unun oyunu alması gerekiyor.

Yeni papa, şapelin "Ağlama Odası" olarak bilinen özel odasına alınarak burada kendisi için hazırlanan papalık kıyafetlerini giyecek.

TARİHİ SÜREÇ UZAYABİLİR

Papalık seçimleri tarihte bazen uzun sürebiliyor. 1268-1271 yılları arasında üç yıl süren en uzun konklavda Papa X. Gregory seçilmişti. Mevcut konklavın süresi belirsizliğini korusa da, art arda yapılacak oylamalarla sürecin hızlandırılması amaçlanıyor.

BEYAZ DUMAN İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Gözler şimdi, Sistine Şapeli'nin bacasından yükselecek beyaz dumana çevrildi. Beyaz duman, Katolik dünyasına yeni Papa’nın seçildiğini haber verecek. Şimdiye kadar sonuçsuz kalan ilk tur, heyecanın daha da artmasına neden oldu.