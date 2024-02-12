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    • Tanzanya'da cenaze törenine yıldırım düştü: 3 kişi öldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tanzanya&#039;da cenaze törenine yıldırım düştü: 3 kişi öldü
    Tanzanya, Yıldırım, Cenaze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesinde düzenlenen cenaze törenine katılan köylülerin üzerine yıldırım düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

    Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesindeki Mtama köyünde cenaze törenine katılan kalabalığın üzerine yıldırım isabet etti. Olayda 3 köylü hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

    CENAZE TÖRENİNE KATILIYORLARDI

    Cenazeye katılanlardan Abdullah Mputa olayı "Şiddetli sağanak yağış, yıldırım çarpmasını tetiklediğinde bir köylünün cenazesine katılıyorlardı" şeklinde anlattı.

    YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Facianın yerel saatle 16'da meydana geldiği aktarılırken, yaralıların sağlık ocaklarında tedavilerinin sürüdüğü belirtildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TanzanyaYıldırımCenaze
    Haberler > Dünya > Tanzanya'da cenaze törenine yıldırım düştü: 3 kişi öldü
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