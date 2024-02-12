Tanzanya'da cenaze törenine yıldırım düştü: 3 kişi öldü
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesinde düzenlenen cenaze törenine katılan köylülerin üzerine yıldırım düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesindeki Mtama köyünde cenaze törenine katılan kalabalığın üzerine yıldırım isabet etti. Olayda 3 köylü hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
CENAZE TÖRENİNE KATILIYORLARDI
Cenazeye katılanlardan Abdullah Mputa olayı "Şiddetli sağanak yağış, yıldırım çarpmasını tetiklediğinde bir köylünün cenazesine katılıyorlardı" şeklinde anlattı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Facianın yerel saatle 16'da meydana geldiği aktarılırken, yaralıların sağlık ocaklarında tedavilerinin sürüdüğü belirtildi.
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi