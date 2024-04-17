Tiktok'da uydurma hikaye paylaştı: 30 milyon takipçili hesabı kapatıldı!

Çinli yetkililer, Paris'te bir çocuğun kayıp ev ödeviyle ilgili viral hikayeyi uydurduğu iddiasıyla popüler bir fenomenin sosyal medya hesaplarını kapattı.

Polis soruşturması sonucunda hikayenin uydurma olduğu tespit edilen 29 yaşındaki Thurman Maoyibei'nin Sina Weibo, WeChat ve Douyin hesapları kapatıldı.

Soyadı Şu olarak belirtilen fenomenin Çin'deki çeşitli platformlarda toplam 30 milyon takipçisi bulunuyordu. Bu olay, Çin'deki sosyal medya hesaplarının yönetimi ve içerik denetimi konularındaki sıkı düzenlemelerin bir örneği olarak görülüyor.

Paris'teki bir kafede çalışan bir garson, 16 Şubat'ta kendisine Quin Lang adlı bir öğrenciye ait olduğunu iddia ettiği iki adet tatil çalışma kitabını verdiğini iddia ettiği bir video yayınladı. Daha sonra, kitapları Çin'deki bir 1. sınıf öğrencisine iade etme görevi için harekete geçtiğini belirtti. Ancak, videoların gerçekliği sorgulanmaya başladı ve bir soruşturma başlatıldı.

UYDURMA HİKAYESİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Video hızla Çin'de viral hale geldi ve "8. şubeden 1. sınıf Qin Lang" gibi etiketlerin Weibo ve Douyin gibi platformlarda milyonlarca görüntülenme almasına neden oldu. Bir hafta sonra, Şu adlı garson, çocuğun ailesiyle temasa geçerek kitapları teslim ettiğini iddia ettiği başka bir kısa video yayınladı.

Ancak, Şu daha sonra özür dileyerek hikayenin uydurma olduğunu kabul etti. "Hukuk bilincinin az olması" nedeniyle böyle bir hikaye uydurduğunu belirtti ve eylemlerinin internet düzenini bozarak olumsuz bir etkiye yol açtığını kabul etti.

Hangzhou polisi, Şu'nun viral videosuyla ilgili şikayetler üzerine bir soruşturma başlattıklarını ve Şu'nun videonun oluşturulması için kitapları satın aldığını tespit ettiklerini açıkladı. Her iki kişiye de idari yaptırım uygulandı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Şu'nun soruşturmasını internetteki söylentilere karşı uygulanan sıkı tedbirlere örnek olarak gösterdi. Bakanlık, aralıktan bu yana 1500'den fazla kişinin internette söylenti yaymaktan tutuklandığını ve yaklaşık 10 bin 700 kişiye idari ceza uygulandığını açıkladı.