Trump, Azerbaycan-Ermenistan barışından hemen sonra açıkladı! "Putin ile görüşme popüler bir yerde olacak"

ABD Başkanı Trump,, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “çok yakında” görüşeceğini söyledi.

GÖRÜŞME YERİ 'POPÜLER BİR YER' OLACAK

Trump, Beyaz Saray’da Ermenistan ve Azerbaycan ile imza töreninin ardından gazetecilere, “Daha erken olabilirdi ancak sanırım maalesef yapılması gereken güvenlik düzenlemeleri var” dedi.

Trump, görüşme yerinin “pek çok sebepten dolayı çok popüler” olacağını belirterek, “Bunu biraz daha sonra açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, barış anlaşmasının bir parçası olarak Rusya ile Ukrayna’nın toprak takası yapacağını belirterek, “Her iki tarafın da yararına olacak şekilde bazı toprak değişimleri olacak” dedi.