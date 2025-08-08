Trump, Billy Long'u kovdu! Görevi 2 ay sürdü

Konuyla ilgili dört kişiye göre, Başkan Trump, Billy Long'u, komisyon üyesi olarak onaylanmasından sadece iki ay sonra, İç Gelir İdaresi'nin (IRS) başkanlığından görevden alıyor.

YERİNE GEÇİCİ OLARAH HAZİNE BAKANI ATANACAK

Eski Cumhuriyetçi kongre üyesi ve Trump'ın sadık müttefiki olan Long'un büyükelçiliğe aday gösterilmesi bekleniyor. Bu yıl altı farklı kişinin görev yaptığı IRS'nin yeni başkanının kim olacağı henüz belli değil. Hazine Bakanı Scott Bessent, kalıcı bir yedek atanana kadar komisyon başkanlığı görevini vekaleten yürütecek, dedi üst düzey bir yönetim yetkilisi.

ABD basınından NYT'nin haberine göre; Long, I.R.S.'nin başına geçmesi alışılmadık bir tercihti. I.R.S.'nin dolandırıcılıkla dolu olduğu konusunda uyarıda bulunduğu bir vergi kredisini teşvik etmek dışında vergi politikası konusunda fazla bir deneyimi yoktu ve Kongre'deyken kurumun tamamen kaldırılmasını öngören yasayı desteklemişti.

Vergi dairesinde kısa süre görev yapan eski müzayedeci Bay Long, ülke çapında I.R.S. çalışanlarıyla görüşmek için seyahatler yaptı ve Ulusal Müzayede Derneği konferansına katıldı. İki üst düzey I.R.S. yetkilisini idari izne çıkardı ve sosyal medyada kurumun iş gücünün “temizlenmesi” gerektiğine dair bir paylaşımı yaygınlaştırdı.

Aynı zamanda, tüm I.R.S. çalışanlarına Cuma öğleden sonra erken çıkmalarına izin veren e-postalar gönderdi.

“Yarın 70 dakika erken çıkmanın keyfini çıkarın. Böylece Pazartesi günü 70. doğum günüm için dinlenmiş olursunuz!” Long, Perşembe günü personele böyle yazdı.

Trump yönetimi, I.R.S.'de çalışan personel sayısını önemli ölçüde azaltmaya çalışırken, aynı zamanda bu kurumu göçmenleri sınır dışı etmek ve üniversitelerin vergi muafiyet durumunu incelemek için kullanmaya çalışıyor.

Long, yorum talebine cevap vermedi. I.R.S. de yorum talebine hemen cevap vermedi.