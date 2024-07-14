Trump'a yapılan suikastta kasıt mı var? Kurşun geçirmez cam mitingde yoktu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım seçimlerine yönelik Pensilivanya'da düzenlediği miting esnasında silahlı saldırıya uğradı. Kulağından yaralan Trump, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada "iyiyim" açıklamasında bulunurken, olayın bir suikast girişimi olduğu ifade edildi. Başkan adaylarının mitinglerinde bulunan kurşun geçirmez şeffaf camın, Trump'ın katıldığı bu mitingde bulunmaması ise göze çarptı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL | CÜNEYT AKÇATEPE- Eski ABD Başkanı Donald Trump, Butler, Pensilvanya'da düzenlediği bir miting sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu kulağından yaralandı.

Trump'ın uğradığı saldırı dünya gündemine bomba gibi düşerken, 5 Kasım başkanlık seçimlerine çok kısa bir süre kala böyle bir suikast teşebbüsünde bulunulmasının arkasında ne tür sebepler yattığı merak edildi.

BIDEN HENÜZ TRUMP'I ARAMADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin brifing aldığını duyurdu. Biden, Trump'ı henüz aramadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan saldırının ardından herhangi bir açıklamada bulunmayan Biden'ın, Trump'a suikast girişimi dolayısıyla seçim yarışında geriye düşüp düşmeyeceği merak edilen konulardan.

KURULTAYA BİRKAÇ GÜN VARDI

Trump'a karşı yapılan silahlı saldırı, 15 Temmuz 2024'te yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kurultayı'ndan birkaç gün önce meydana geldi.

Öte yandan Trump’ın önümüzdeki günlerde başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyordu. Öte yandan "Trump kahraman mı yapıkmak istendi?" sorusu da gündemini koruyor.

KURŞUN GEÇİRMEZ CAM NEDEN YOK

ABD başkan adaylarının mitinglerinde daima bulunan kurşun geçirmez cam, Pensilivanya mitinginde yoktu. Bunun sebebi ise henüz bilinemiyor.

Trump açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşını geldiği gibi bitireceğini de belirtiyordu. Bunun da suikast girişimine bir etkisi olup olmadığı henüz belirlenemedi.