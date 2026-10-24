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Dünya

Türkiye'den Yunanistan'a Lozan tepkisi! "Dayatmadan vazgeçin"

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Türkiye'den Yunanistan'a Lozan tepkisi! "Dayatmadan vazgeçin"
Başlık ResmiTürkiye'den Yunanistan'a Lozan tepkisi! "Dayatmadan vazgeçin"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'ye müftü atamasına sert tepki gösterdi. Atina yönetiminin Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınan haklarını hiçe saydığını açıklayan Bakanlık, "Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'den Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik müftü atamalarına tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin Gümülcine ve İskeçe'ye sözde müftüler atayarak Türk azınlığın temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini açıkladı.

"LOZAN'LA GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKLAR HİÇE SAYILIYOR"

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan, Gümülcine ve İskeçe'de sözde müftüler atayarak Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı sürdürmektedir."

Türkiye'den Yunanistan'a Lozan tepkisi! "Dayatmadan vazgeçin"
Başlık ResmiTürkiye'den Yunanistan'a Lozan tepkisi! "Dayatmadan vazgeçin"

"AZINLIĞIN İRADESİ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Müftülük kurumunun Batı Trakya Türk Azınlığının dini, toplumsal ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Bakanlık, Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi seçtiği müftüleri tanımamakta ısrar ederek azınlığın iradesini ve din özgürlüğünü göz ardı ettiğini açıkladı.

Atina yönetiminin bu tutumunun temel insan haklarına yönelik çarpık yaklaşımını bir kez daha gösterdiği kaydedildi.

ATİNA'YA ÇAĞRI: "DAYATMADAN VAZGEÇİN"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a seçilmiş müftülerin tanınması ve atama uygulamalarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Yunanistan makamlarını, Azınlığın seçtiği meşru müftüleri tanımaya ve atanmış müftüleri dayatma teşebbüslerinden vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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