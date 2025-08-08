Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ukrayna basını Akıncı'yı yazdı! Test uçuşlarına geniş yer verdiler

Ukrayna basını Akıncı&#039;yı yazdı! Test uçuşlarına geniş yer verdiler
Ukrayna, Baykar, Akıncı SİHA, Test Uçuşu, Bayraktar, Haber
Ukrayna merkezli Euromaidan Press, Baykar tarafından geliştirilen Akıncı SİHA'yı manşetlere taşıdı. Baykar, Ukrayna üretimi motorlarla donatılan Bayraktar Akıncı SİHA’nın başarılı test uçuşlarını gerçekleştirdiğini açıkladı. Akıncı'nın test uçuşları, Ukrayna basınında geniş yer aldı.

Baykar, Ukrayna üretimi motorlarla donatılan Bayraktar Akıncı SİHA’nın başarılı test uçuşlarını gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketin teknik direktörü ve ortaklarından Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

UKRAYNA'DA MANŞETLERE TAŞINDI

Euromaidan Press'in haberine göre, testlerde Akıncı SİHA, ALPAGUT ve EREN isimli akıllı mühimmatları kullandı ve bu mühimmatların yüksek hassasiyetle hedefleri vurduğu bildirildi.

Yayınlanan görüntülerde, SİHA'nın pistte ilerleyip kalkış yaptığı ve yer kontrol istasyonu tarafından yönetildiği görüldü.

Ukrayna basını Akıncı'yı yazdı! Test uçuşlarına geniş yer verdiler - 1. Resim

AKINCI'NIN HAKİMİYETİ

Baykar, Akıncı'nın geliştirme çalışmalarına 2018 yılında başladı ve aynı yıl ilk prototipi tanıttı. 2019 yılında ise Ukrayna'dan temin edilen turboprop motorlar entegre edildi. 10 Ağustos 2019'da, Ukrayna'nın devlet savunma şirketi Ukrspetseksport ile Baykar Makina arasında hassas silah sistemleri ve havacılık teknolojileri alanında ortak bir girişim kuruldu. Bu işbirliğini takiben, Ukrayna Türkiye'ye iki adet AI-450T motoru teslim etti.

Akıncı, ilk kez silahlı halde 2019 Eylül ayında Teknofest kapsamında sergilendi. Toplamda 1.350 kg'a kadar mühimmat taşıyabilen SİHA, 12.2 metre uzunluğunda, 20 metre kanat açıklığına sahip ve 12 bin metrenin üzerinde irtifada 24 saat boyunca görev yapabiliyor. Modüler yapısı sayesinde çeşitli mühimmat konfigürasyonlarına uygun şekilde özelleştirilebiliyor.

Euromaidan Press'e göre, Akıncı’nın gelecekte termal görüntüleme sistemleri, aktif faz dizinli radarlar ve yüksek çözünürlüklü optik kameralarla da donatılması planlanıyor.

2022 yılında, Türkiye ile Ukrayna arasında Akıncı ve TB2 modellerinin Ukrayna’da üretilebilmesi için lisans anlaşmaları yapıldı. Baykar, bu çerçevede Ukrayna'da bir üretim tesisi kurmak üzere inşa çalışmalarına başladı. Söz konusu fabrikanın yılda 100’den fazla insansız hava aracı üretme kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

