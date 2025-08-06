Bayraktar AKINCI'dan tam isabet! ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedef şaşmadı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gökyüzünde yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve hassas vuruş kabiliyetini aynı platformda birleştiren AKINCI'nın, LGK-82 ile gerçekleştirdiği atış testinde tam isabet göstererek gücünü bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

"EKİPLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Görgün paylaşımında "Hedefe milimetrik hassasiyetle ulaşan bu başarı, mühendislerimizin vizyonunun ve sistem entegrasyon kabiliyetimizin en somut göstergesidir. Emeği geçen Baykar ve Aselsan ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" yorumunda bulunurken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da "Bayraktar AKINCI LGK-82 Atış Testi. Tam İsabet." değerlendirmesini yaptı.