Ukrayna'da savaş uçağı yere çakıldı! Pilot hayatını kaybetti

Ukrayna'da savaş uçağı yere çakıldı! Pilot hayatını kaybetti

Ukrayna&#039;da savaş uçağı yere çakıldı! Pilot hayatını kaybetti
Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 tipi savaş uçağı, kalkışın hemen ardından iniş sırasında kontrolden çıkarak yere çakıldı. Uçağın pilotu, kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29 savaş uçağı, kalkışın ardından iniş sırasında düştü.

Pilot olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın nedenlerini araştırıyor.

MİG-29'LAR UKRAYNA HAVA KUVVETLERİ'NİN BEL KEMİĞİ

Düşen uçak, Sovyet yapımı MiG-29 modeliydi. Ukrayna'nın küçük ama kritik Hava Kuvvetleri filosunun temelini oluşturan bu uçaklar, Şubat 2022’de başlayan Rusya işgalinden sonra Polonya ve Slovakya’dan tedarik edilmişti.

HAYATINI KAYBEDEN PİLOTUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

40. Taktik Hava Tugayı “Kiev’in Hayaleti” birliği, yaşamını yitiren pilotun Filonun komutan yardımcısı, Binbaşı Serhiy Bondar olduğunu duyurdu.

Ukrayna'da savaş uçağı yere çakıldı! Pilot hayatını kaybetti - 1. Resim

Binbaşı Bondar, savaş öncesinde Ukrayna Havacılık Üniversitesi'nde (NAU) öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Ancak, Rusya’nın geniş çaplı işgalinin ardından orduya geri döndü ve savaş uçaklarıyla aktif görev almaya başladı.

MiG-29 tipi jetle hava hedeflerini vurdu, Rus mevzilerine saldırılar düzenledi. Görevleri sırasında büyük başarılara imza atan Bondar, Ukrayna hava savunmasının sembol isimlerinden biri olarak anılıyordu.

Bondar'ın geride eşi, bir oğlu ve bir kızı kaldı.

GECE BOYUNCA 49 RUS SİHA SALDIRISI: KİEV'DE ALARM ÇALDI

Kazanın yaşandığı gece boyunca Ukrayna hava sahasında 49 Rus yapımı insansız hava aracı (drone) saldırısı gerçekleşti. Hava Kuvvetleri, bunlardan 36'sının imha edildiğini açıkladı. Saldırılar, ülke genelinde 7 ayrı bölgede hasara neden oldu.

Kiev’de sabah erken saatlerde hava saldırısı sirenleri çaldı. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, bir SİHA'nın şehir merkezindeki bir caddeye düştüğünü ve hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini duyurdu.

