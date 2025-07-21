Bangladeş’te hava faciası! Savaş uçağı üniversite kampüsüne düştü: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Bangladeş’in başkenti Dakka’da askeri eğitim uçağı bir üniversite kampüsüne düştü, olayda bir sivil hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri’ne ait uçağın eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağı, başkent Dakka’daki bir üniversite kampüsüne düştü. Kazada bir sivil hayatını kaybetti.

KAZA ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE MEYDANA GELDİ

Reuters’ın haberine göre, olay Pazartesi günü yerel saatle sabah saatlerinde Dakka’da bulunan bir üniversite kampüsünde meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, askeri eğitim uçağının henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UÇAK BANGLADEŞ HAVA KUVVETLERİ'NE AİTTİ

Yetkililer, kazaya karışan uçağın Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait olduğunu ve eğitim amacıyla havalanmış olduğunu bildirdi. Uçakta bulunan pilotların durumu hakkında bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve kampüs çevresine girişler sınırlandırıldı.