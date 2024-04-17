Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > UNICEF: “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 13 bin 800'den fazla çocuk öldürüldü”

UNICEF: “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 13 bin 800'den fazla çocuk öldürüldü”

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UNICEF: “7 Ekim&#039;den bu yana Gazze Şeridi&#039;nde 13 bin 800&#039;den fazla çocuk öldürüldü”

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UNICEF, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 13 bin 800'den fazla çocuk öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini ve bu süre zarfında 13 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırılar 194 gündür sürüyor. Russell, saldırılarda binlerce çocuğun yaralandığını ve bir o kadarının da açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi'nin açıklamasında da, Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada bir çocuğun yaralandığı veya öldüğü vurgulandı. Bugüne kadar İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde bugüne kadar 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 664 kişi de yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail'in İran'a saldıracağı yer belli oldu! İran karşılığa hazırlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in İran'a saldıracağı yer belli oldu! İran karşılığa hazırlanıyor - Dünyaİran karşılık hazırlıklarına başladıPiyasalarda sert düşen Tesla'dan dev Hindistan atağı! - DünyaPiyasalarda sert düşen Tesla'dan dev Hindistan atağı!İsrail'e silah satan İngiltere kaynıyor! Ana muhalefetin "katliamın işbirlikçisi" sözleri dikkat çekti - Dünya"Katliamın işbirlikçisi"İran'ı pazartesi vuracaktı! İsrail'den misilleme saldırısı için son dakika karar - Dünya"Orta Doğu'da konuşulan dil budur"Almanya hastanelerinde şiddet artıyor! - DünyaAlmanya hastanelerinde şiddet artıyor!Azerbaycan-Ermenistan davasının 3. günü: "Bu kanıt bir sahtekarlıktır" - DünyaAzerbaycan-Ermenistan davasının 3. günü: "Bu kanıt bir sahtekarlıktır"
Sonraki Haber Yükleniyor...