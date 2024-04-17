UNICEF: “7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 13 bin 800'den fazla çocuk öldürüldü”

UNICEF, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 13 bin 800'den fazla çocuk öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini ve bu süre zarfında 13 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırılar 194 gündür sürüyor. Russell, saldırılarda binlerce çocuğun yaralandığını ve bir o kadarının da açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi'nin açıklamasında da, Gazze Şeridi'nde her 10 dakikada bir çocuğun yaralandığı veya öldüğü vurgulandı. Bugüne kadar İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde bugüne kadar 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti, 76 bin 664 kişi de yaralandı.