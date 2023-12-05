Ünlü dövüşçü Conor McGregor, İrlanda Başbakanlığına aday oldu

5 Aralık 2023 16:03 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:21

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor, İrlanda Başkanlığına aday olduğunu açıklayarak, "Eğer seçime girersem potansiyel rekabet: Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Her birinin kendi partisiyle kopmaz bağları var. Kendi partileri dışındaki kamuoyunun ne hissettiğini önemsemiyorlar. Partilerini yönetenler vs halkı yöneten ben. Bir de bana bakın, 35 yaşında. Oyunda genç, aktif, tutkulu, taze bir cilt. İyi bir dinleyiciyim. Destekleyiciyim. Uyum sağlayabiliyorum. Hiçbir partiye bağlılığım/ön yargım/kayırmacılığım yok. Parasal kaynak sağlayabilirim. İrlanda halkı, başkan olarak iktidarda ben olmazdım. İktidarda olan ben ve sen olurduk." şeklinde konuştu.

KHABİB'E KARŞI İSLAM KARŞITI SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü McGregor'u kafes dövüşünde nakavt ederek adını dünyaya duyurmuştu. Rusya vatandaşı Müslüman sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesten atlayarak İrlandalı'nın ekibine saldırmıştı.

Olaylı karşılaşma öncesinde Khabib ile McGregor'ın ortak basın toplantısı sırasında McGregor, Müslümanlara hakaretler yağdırmıştı. Khabib ise yaşanan olaylarla ilgili, "Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" ifadelerini kullanmıştı.