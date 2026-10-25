Yaklaşık bir yıldır sürgünde olan 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, Venezuela’ya döndüğünü sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Machado’nun dönüşünün ardından serbest ve adil seçimler için çalışacağını açıklayan danışmanı, muhalif liderin siyasi tutukluların aileleri ve demokratik hareketin temsilcileriyle görüşmeyi planladığını belirtti.

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Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ülkesine döndü. Yaklaşık bir yıl süren sürgünün ardından Machado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Venezuela’ya döndüğünü duyurarak, "Buradayım. Sizinle birlikteyim" ifadelerini kullandı. Machado, mevcut konumu veya ülkeye nasıl döndüğüne dair ek ayrıntı paylaşmadı.

Venezuela’da sürgün sona erdi! Nobel ödüllü muhalif lider ülkesine döndü

GÖRÜŞMELER YAPMAYI PLANLIYOR

Machado'nun başdanışmanı David Smolansky yaptığı açıklamada, Machado'nun geçtiğimiz haziran ayında Venezuela'yı vuran depremlerin mağdurları, siyasi tutukluların aileleri, uluslararası toplum ve Venezuela'daki demokratik hareketin çeşitli liderleriyle bir araya gelmeyi planladığını söyledi. Smolansky, "Serbest ve adil seçimler için bir tarih belirlenmesi adına aktif şekilde çalışacak" dedi.

Venezuela’da sürgün sona erdi! Nobel ödüllü muhalif lider ülkesine döndü

EDMUNDO GONZALEZ'DEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

İspanya'da yaşayan sürgündeki bir diğer Venezuela muhalefet lideri Edmundo Gonzalez, Machado'nun ülkeye dönüşünü doğruladı ve yakında kendisinin de ona katılacağını belirtti.

TRUMP: VENEZUELA'DA İŞLERİMİZ ÇOK İYİ GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Machado'nun Venezuela'ya dönüşü hakkında bilgisi olmadığını söyledi ve ABD'nin Venezuela’nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’i desteklemeye devam edeceğini ima etti. Machado için "Çok hoş bir kadın" ifadesini kullanan Trump, "Ancak Venezuela'da işlerimiz gerçekten çok iyi gidiyor" dedi.

Fox News'a verdiği röportajda Trump, ABD'nin "Venezuela'da tam kontrole sahip olduğunu" iddia ederek, "Çok adil davranıyoruz. Ancak haftada milyonlarca varil petrol çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela’da sürgün sona erdi! Nobel ödüllü muhalif lider ülkesine döndü

Trump, ABD’nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından 2024 yılındaki seçimleri kazandığını savunan Machado'yu ülkenin yeni lideri olarak desteklememişti. ABD Başkanı, Machado yerine Maduro'nun eski Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'e destek vermişti.

MADURO YÖNETİMİNE KARŞI MÜCADELESİYLE TANINIYOR

1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti.

Venezuela’da sürgün sona erdi! Nobel ödüllü muhalif lider ülkesine döndü

2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı.

TEHDİTLER NEDENİYLE KAMUOYUNDAN ÇEKİLMİŞTİ

Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Bu yıl Ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti. Maduro hükümeti, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalefet liderinin Oslo'ya gitmesi durumunda Machado'yu bir kaçak olarak damgalayacaklarını bildirmişti.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Belediye Sarayı'nda 11 Aralık 2025’te düzenlenen Nobel Barış Ödülü töreninde Machado'nun ödülünü kızı Ana Corina Sosa Machado almıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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