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Vietnam’da facia gibi yangın: Bina kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vietnam’da facia gibi yangın: Bina kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yangın, Vietnam, Can Kaybı, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı kullanılamaz hale getirirken çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirlendi. Gece yarısı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vietnam’daki bir apartmanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale etti.

Vietnam’da facia gibi yangın: Bina kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI! EN AZ…

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında en az 14 kişinin öldüğü belirlenirken, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Vietnam’da facia gibi yangın: Bina kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

DETAYLI İNCELEME

Yangının binanın birinci katında bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını değerlendiren yetkililer, detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Vietnam’da facia gibi yangın: Bina kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

TOPLAM RAKAM KORKUTTU

Vietnam Genel İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede bu yılın ilk dört ayında toplam bin 555 yangın ve patlama meydana geldi. 28 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamalar, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi zarara neden oldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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