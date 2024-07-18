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Yezidiler terör örgütü PKK yüzünden 10 yıldır evlerinden uzakta

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yezidiler terör örgütü PKK yüzünden 10 yıldır evlerinden uzakta

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ta Yezidiler önce DEAŞ ardından terör örgütü PKK nedeniyle Sincar'daki evlerinden 10 yıldır uzakta yaşıyor. Yezidilerin kaldığı kampların kapatılması kararı güvenlik sorunu, işsizlik ve hizmet yetersizliğinden dolayı durduruldu. 

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırısı nedeniyle evlerinden olan Yezidiler 10 yıldır Duhok'taki kamplarda yaşıyor. 

Kamplara sığınan Yezidiler, bir başka terör örgütü olan PKK'nın ilçedeki işgali yüzünden evlerine dönemiyor. 

KARAR DANIŞMADAN ALINDI

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığının daha önce aldığı 30 Temmuz 2024 tarihine kadar kampların kapatılması kararına rağmen, terör örgütü PKK'nın ilçedeki işgali ise evlerine dönmek isteyen Yezidileri yıllardır zorlu kamp hayatına mecbur bırakıyor.

Yezidiler terör örgütü PKK yüzünden 10 yıldır evlerinden uzakta - 1. Resim

Duhok Göç İdaresi, Afet ve Acil Durum Müdürü Pir Deyan Pir Cafer yaptığı açıklamada, Bağdat'ın kamplara ilişkin kararı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ve Sincarlı Yezidilere danışmadan aldığını söyledi.

Kampların durumuna ilişkin Irak merkezi hükümeti ile daha uygun bir mekanizmanın bulunması için istişareler yapıldığını belirten Cafer, “Kamplar hala olduğu gibi duruyor ve bu karar durmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Yezidiler terör örgütü PKK yüzünden 10 yıldır evlerinden uzakta - 2. Resim

Cafer, bazı kişilerin daha önce Sincar’a döndüğü ancak terör örgütünün işgali altındaki ilçede yaşanan “güvenlik sorunu, işsizlik ve hizmet yetersizliği gibi sebeplerden dolayı kamplara geri döndüklerini” dile getirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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