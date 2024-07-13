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Yol kenarına atılmış! Bavulların içinden 2 erkeğe ait ceset parçaları çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yol kenarına atılmış! Bavulların içinden 2 erkeğe ait ceset parçaları çıktı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere korkunç bir olayın etkileriyle çalkalanıyor. Polis ekipleri yol kenarına bırakılan bavullardan 2 erkeğe ait ceset parçaları çıktığını açıkladı. Ekipler her yerde bavulları bırakan şüpheliyi arıyor.

İngiltere'nin Bristol kentinde Clifton Asma Köprüsü'ne atılan bavulların içinden iki erkeğe ait ceset kalıntıları çıktı. Polis, soruşturmanın Londra'ya kadar genişlettiğini açıkladı.

KUŞ UÇURTULMUYOR

BBC'nin haberine göre Londra Emniyet Müdürlüğü ise çarşamba gecesi köprüde bavullarla görülen şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Polis, şüphelinin o gün erken saatlerde Londra'dan Bristol'a seyahat ettiğini tahmin ediyor. Arama çalışmaları hem polis kordonunda karadan hem de helikopterlerle havadan yapılıyor.

KALINTILARIN DEVAMI EVDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR

Öte yandan polis, Batı Londra'daki bir evde insan kalıntıları bulunduğunu bildirdi. Açıklamada şöyle denildi: "Cuma günü bir daireyi ararken, memurlar hassas bir şekilde çıkarılma sürecinde olan insan kalıntıları buldular. En kısa sürede ek otopsi muayeneleri ayarlanacaktır." 

Bu kalıntıların da bavullarda bulunan erkek cesetlerine ait olduğu düşünülüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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