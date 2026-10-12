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Yunan bakandan skandal paylaşım! "Türk yiyen" diyerek övdü, X harekete geçti

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Yunan bakandan skandal paylaşım!
Başlık ResmiYunan bakandan skandal paylaşım! Türk yiyen diyerek övdü

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas'ın sosyal medya paylaşımında, 1821 Yunan İsyanı'nın isimlerinden Nikitas Stamatelopoulos'u "Türk yiyen Nikitaras" lakabıyla anarak onurlandırdıklarını açıkladı.

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Yunanistan'da siyasetçilerin tarihi düşmanlığı ve Türk karşıtlığını körükleyen provokatif paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı skandal paylaşımda, 1821'deki isyan sırasında ellerine bulaşan Türk kanıyla bilinen ve masum sivilleri, kadınları ve çocukları dahi hedef alan Nikitas Stamatelopoulos’u (Nikitaras) övgü dolu sözlerle andı.

Bakan Dimas, anma töreninden fotoğraflar paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos'u onurlandırıyoruz!"

Yunan bakandan skandal paylaşım! Türk yiyen diyerek övdü
Başlık ResmiYunan bakandan skandal paylaşım! Türk yiyen diyerek övdü

Paylaşımda, Stamatelopoulos adına dikilen anıtın önünde düzenlenen törene ait fotoğraflar da yer aldı.

Yunan bakandan skandal paylaşım! Türk yiyen diyerek övdü
Başlık ResmiYunan bakandan skandal paylaşım! Türk yiyen diyerek övdü

MASUM ÇOCUKLARI VE SİVİLLERİ KATLEDEN TARİHİ FİGÜRÜ "KAHRAMAN" İLAN ETTİLER

Nikitas Stamatelopoulos, 1821'de başlayan Yunan İsyanı sırasında Osmanlı kuvvetlerine karşı savaşan askeri isimler arasında yer alıyordu.

Yunan bakandan skandal paylaşım! "Türk yiyen" diyerek övdü, X harekete geçti
Başlık ResmiYunan bakandan skandal paylaşım! "Türk yiyen" diyerek övdü, X harekete geçti

YUNAN BAKANIN PAYLAŞIMI X'TEN KALDIRILDI

Paylaşımından saatler sonra Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı'nın "Türk yiyen" lakabıyla tanınan Nikitas Stamatelopoulos'u övdüğü paylaşım X'ten kaldırıldı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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