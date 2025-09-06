Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zelenskiy kapıyı araladı: Ateşkes için Putin'i Kiev'e çağırdı

Ukrayna’dan tarihi çıkış! Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin’in Moskova’da görüşme teklifini geri çevirerek, “Ben Moskova’ya gitmem, Putin Kiev’e gelsin” dedi. Zelenskiy, her gün füze saldırıları altında olduklarını vurgularken, bu davetin barış için “gerçekçi tek seçenek” olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da görüşme teklifini bir kez daha geri çevirdi. Zelenskiy, ülkesinin her gün füze saldırılarına maruz kaldığını belirterek, “Putin Kiev’e gelebilir, ben Moskova’ya gidemem” dedi.

"BU TEKLİF, BARIŞTAN ÇOK ZAMAN KAZANMA GİRİŞİMİ"

Zelenskiy, ABC News’e verdiği röportajda, Putin’in teklifinin gerçekte bir geciktirme stratejisi olduğunu ileri sürdü. Ukrayna lideri, “Ülkem her gün roket ateşi altında. Bu şartlar altında Moskova’ya gitmem mümkün değil” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Putin’in bu öneriyi “görüşmeyi ertelemek” amacıyla yaptığını düşündüğünü belirtti.

Zelenskiy, “Herhangi bir formatta görüşmeye hazırım” diyerek, doğrudan diyaloga kapalı olmadığını da vurguladı.

"BU TEKLİF GERÇEKÇİ DEĞİL"

Röportajda dikkat çeken bir diğer ifadeyse şöyleydi:

“Savaş sırasında biri görüşmek istemiyorsa, gerçekçi olmayan ve kabul edilemez önerilerde bulunabilir. Bu da, Kiev’e gelmesini istemem kadar doğaldır.”

Zelenskiy, Putin’in bu önerilerinin barıştan çok politik manevra içerdiğini ifade etti.

Zelenskiy kapıyı araladı: Ateşkes için Putin’i Kiev’e çağırdı - 1. Resim

PUTİN: HAZIRSA, MOSKOVA'YA GELSİN

Öte yandan, Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile görüşmeye hiçbir zaman karşı olmadığını belirterek, “Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin. Görüşme gerçekleşir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz haftalarda, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme organize etmeyi hedeflediğini ve “onları aynı masaya oturtacağını” söylemişti. Ancak bu tekliften somut bir sonuç çıkmadı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN ALTERNATİF ÜLKELER DEVREDE

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibikha, Zelenskiy’nin katılımıyla yapılacak muhtemel barış görüşmeleri için Avusturya, Vatikan, İsviçre, Türkiye ve üç Körfez ülkesinin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Putin ve Zelenskiy arasında ikili bir zirvenin şu aşamada mümkün görünmediğini ifade etti.

