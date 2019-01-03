Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar tatili 4 Ocak 2019 hangi iller tatil? 4 Ocak okullar tatil mi? İstanbul kar tatili mi, 4 Ocak hangi il ve ilçeler kar tatiline girdi? Ülkemiz beklenen yoğun bir kar yağışı etkisi altına girmeye başladı. Diğer yandan, yoğun kar yağışının başladığı illerde vatandaşlar okullar tatil olacak mı, hangi illerde yarın okullar tatil sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Birçok şehri atkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ocak kar tatilini haberleri gündem konularından oldu. Yoğun kar yağışı bazı il ve ilçelerdeki okulların 4 ocak 2019 cuma günü kar tatiline girmesine neden oldu. Özellikle Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir'de başlayan kar yağışının ardından bu ilerdeki okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara Sivas Konya Kayseri Bitlis Hakkari Elazığ tatil mi edildi? Yarın kar tatili var mı? Hangi illerde okullar yarın tatil? 4 ocak okullara yarın kar tatili var mı? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Bu arada Meteoroloji kritik bir uyarıda bulunarak İstanbul'un batı kesimleri için de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışının etkili olduğu illerde ögrencilerin merakla beklediği 4 Ocak Kar tatili için gözler valiliklere çevrildi. Yoğun kar yağışlarının devam ettiği illerde kuşkusuz en çok sevilen ögrenciler Kar tatili var mı sorusuna MEB ve Valilikler tarafından açıklama beklemekte.Ülkeyi beyaz örtüye kaplayan kar yağışı bir çok ilde etkisini göstermeye devam ederken Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir ve İstanbul'da okullara kar tatili var mı? 4 Ocak okulların tatil olduğu iller belli oldu mu? Valiliklerden okulların tatil edildiğine dair açıklama geldi mi? Kar tatili 4 Ocak 2019 hangi iller tatil? 4 Ocak okullar tatil mi? İstanbul kar tatili mi, 4 Ocak hangi il ve ilçeler kar tatiline girdi? Ayrıntılar haberimizde...

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK KAR UYARISI

Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelininde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleriyle Erzurum, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışlar, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışlar, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği de tahmin ediliyor. Denizlerde ise Batı Karadeniz'de tam fırtına, Doğu Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına ve Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Diğer yandan, Çanakkale Belediyesi de yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.

KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar etkisini sürdürüyor. Karın etkili olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde okullarda eğitime yarın ara verildi. Açıklamada, engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Kar kalınlığı Demirköy'de 7, Kofçaz'da 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santime ulaştı.

HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Şemdinli'de kar tatili Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar dün öğleden sonrası için tatil edildi. Yetkililer, 4 Ocak 2019 günü için de değerlendirme yaptıklarını ifade ettiler.

MALATYA KAR TATİLİ Mİ?

4 ocak için şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kaydedildi.

4 Ocak 2019`da okullardan ve valiliklerden kar tatili haberleri geldikçe haberimiz içinden son dakika gelişmeleri aktaracağız.