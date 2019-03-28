Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde açıkladığı 'sosyal konut' projesinin Ankara'da yer alan konutları ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Yayımlanan ilanda Yenimahalle'de 451, Kuzeykent'te 809 ve Sincan'da 2401 adet konut için ön talep toplandığı açıklandı.

Yayımlanan ilanda,

"Şehit aileleri ve harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin,

En az %40 engelli vatandaşlarımız,

Emekli vatandaşlarımız,

Diğer alıcı adayları” olarak dört ayrı kategori bulunuyor.

BAŞVURU TARİHLERİ, ÖN TALEP BİLGİLERİ VE DETAYLAR

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