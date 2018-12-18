Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğrencileri yakından ilgilendiren Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) için binlerce öğrenci şu günlerde yoğun bir sınav hazırlığı içerisinde... Ders çalışma sistemleri ve metotlarının nasıl olması gerektiğini düşünen öğrenciler için Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Hüner, önemli tavsiyelerde bulundu. Sınav sisteminin de değişmesiyle öğrencilerin tedirgin olmaması gerektiğini söyleyen Hüner yeni sınav sistemi ile ilgili şunları söyledi: Yeni imtihan sistemi ile birlikte değişen soru tipleri öğrencilerin, sınava hazırlanmada farklı stratejiler kullanmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü yeni sınav sistemi geçmiş yıllarda uygulanan sınavlar gibi salt öğrencilerin öğrendiği bilgi birimlerini ne kadar bildiğini ölçen bir sınav değildir. Bilgiyi bilmesinden öte bilgiyi yorumlayarak günlük hayatla ilişkilendirme becerilerine sahip öğrencileri seçen bir imtiandır. Bu sebeple öğrencilerin doğru cevabı bulabilmek için çeldiriciler arasından önceden ezberlediği soru kalıplarına uymayan seçeneği bulması yeterli olmayacaktır. Bu sınavda başarılı olmak için akıl yürütme, çıkarım ve sentez yapabilme gibi daha üst düzey bilişsel becerilerini kullanarak soruyu doğru anlayarak doğru cevabı bulması gerekmektedir.

ZAMAN YÖNETİMİNİ VERİMLİ KULLANIN

Sınav hazırlık sürecinde sadece test çözmek yeterli olmayabilir, doğru okuma, anlama ve yorumlama için kitap okunmalı. Zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanılması gerekir. O sebeple test çözerken zaman yönetimi de geliştirilmeli, süreli soru çözüm çalışmaları yapılmalıdır.

Sınavda zamanın iyi yönetilebilmesi ve doğru kullanabilmesi için öğrencilerin şimdiden buna göre çalışmaları gerektiğini söyleyen Hüner, öğrencilerin LGS ile benzerlik gösteren PISA ve ALES uygulamalarındaki soruları inceleyerek soru tipleri konusunda daha çok fikir sahibi olabileceklerini söyledi.