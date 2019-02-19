Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Rekabetin her geçen gün arttığı dünyada özellikle iş dünyasında büyük bir yarış var… Gençler bu ortamda bir adım ön plana çıkabilmek için yurt dışı eğitime yöneliyor.

Burada yatan başlıca sebep tabii ki kaliteli bir eğitim almak... Fakat son dönemde gelişen teknoloji sayesinde geleceğin mesleklerinin farklı alanlara kayması da diğer faktörlerden biri... Yurt dışındaki üniversitelerde pek çok farklı alanda bölüm açılıyor. Öğrenciler için açılan bu bölümler cezbedici oluyor. Öğrenci kendi ülkesinde bulamadığı bölümlerde eğitim alma fırsatını yurt dışındaki üniversitelerde yakalıyor. Başarılı ve farkındalık seviyesi yüksek öğrenciler; küresel yeterlilik seviyesinin altına düşmek istemiyor. Kolektif akıl, küreselleşen bilgi, küresel rekabet gibi kavramları bilen öğrenci geleceğin mesleklerine yönelmek istiyor. Öğrencilerin %83’lük bir kısmı yurt dışında eğitimden döndükten sonra daha hızlı ve iyi şartlarda iş bulacaklarına inanıyor. Her yıl Türkiye de yurt dışı eğitime pek çok öğrencisini gönderiyor ve yurt dışından pek çok öğrenci kabul ediyor. Yaklaşık 100 bin öğrencisini yurt dışı eğitime gönderen Türkiye, 125 bin uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veriyor. Türkiye’deki ailelerin en çok tercih ettiği yurt dışı eğitim destinasyonu ise Kanada. Yüzde 27’lik bir oranla aileler çocuklarının Kanada’da eğitim almasını istiyor. Kanada’yı %22 ile Amerika, %20 ile İngiltere izliyor.

YENİ ÜLKELER EKLENDİ

Çin, Rusya ve Güney Kore gibi ülkeler de listeye girmeye başladı. IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar “Rusya’yla son dönemde güçlenen ilişkiler tercih edilirliğini artırdı. Çin ise dünya ticaretin ana merkezi hâline gelmesi sebebiyle tercih ediliyor. Ülkeye eğitim almaya giden gençlerin Çince öğrenmesi onlara iş hayatlarında büyük bir artı oluyor” dedi. Öğrenciler mühendislik ve mimarlıktan ise vazgeçmiyor... Bu bölümleri psikoloji, sağlık bilimleri, iç mimarlık ve uluslararası ilişkiler bölümleri izliyor. Bu noktada Türkiye’deki öğrencilerin dünyadaki gelişmelere uygun adımlar attığını görebiliyoruz. Yurt dışında eğitim alternatiflerini değerlendirmek isteyenler, 35. defa düzenlenecek olan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlarına katılabilir.

AMERİKA'DA 10 KİŞİDEN 1'İ BAŞKA YERDE EĞİTİM ALIYOR

Geçmişte yurt dışına öğrenci gönderen ülkeler gelişmekte olan ülkeler olurken son yıllarda bu durum değişiklik gösterdi. Bu da uluslararası dolaşımda olan öğrenci sayısını artırdı. Artık Amerika, İngiltere, Kanada gibi köklü eğitim kurumlarına sahip olan ve dünya öğrencilerinin ilk tercihleri olan ülkelerin öğrencileri de yurt dışı eğitim alternatiflerini değerlendirmeye başladı. Örneğin Amerika’da her on öğrenciden biri yurt dışında eğitim alıyor. Yeni dünya düzeninde farklı kültürleri tanımak, farklı iş yapma becerileri elde etmek, farklı vizyona sahip olmak önemli yetenekler olduğundan artık bütün dünya yurt dışında eğitime yönelmiş durumda.

Dünya genelinde mobil öğrenci sayısında artış gözlemleniyor. İşte rakamlar:

1980: 1,1 milyon öğrenci

1990: 1,3 milyon öğrenci

2000: 2,1 milyon öğrenci

2010: 3,7 milyon öğrenci

2015: 4,79 milyon öğrenci

2017: 5,09 milyon öğrenci

2020’de 8 milyon olması öngörülüyor.